AST SpaceMobile vs SPACE X

Με την AST SpaceMobile είχαμε πρωτασχοληθεί τον Ιούνιο του 2024 όταν η εταιρεία διαπραγματευόταν πέριξ των 8 έως 9 ευρώ. (σ.σ: Tη σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Έκτοτε η εταιρεία εξαπλασίασε σχεδόν την κεφαλαιοποίηση της παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα σε φάση υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών με στόχο την ανάπτυξη του δορυφορικού στόλου και των υποδομών της και ακόμα δεν έχει κέρδη.

Η εταιρεία στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου του 2025 κινήθηκε κάτω από τις εκτιμήσεις. Τα έσοδα ανήλθαν στα 1,16 εκατ. δολάρια, τα λειτουργικά έξοδα ήταν πέριξ των 74 εκατομμυρίων δολαρίων και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες –CapEx- στα 323 εκατομμύρια δολάρια, κατευθυνόμενες στην παραγωγή δορυφόρων και στις προπληρωμές εκτόξευσης.

Η AST SpaceMobile έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο με ζημιά $0,41 δολαρίων/μετοχή, όμως η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι είναι ήδη σε «τροχιά» για θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Έτσι για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 αναμένονται έσοδα μεταξύ των 50-75 εκατ. δολαρίων τόσο από πωλήσεις εξοπλισμού και λοιπές εμπορικές υπηρεσίες όσο και από κρατικά συμβόλαια και ως εκ τούτου η διοίκηση προβλέπει την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών με περίπου 25 δορυφόρους σε τροχιά και παροχή υπηρεσιών στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2025 και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιαπωνία και στον Καναδά έως τις αρχές του 2026.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, με ταμειακά διαθέσιμα άνω των 1,5 δισ. δολαρίων και πρόσθετη χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς, που της εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης 45-60 δορυφόρων έως το 2026, μια υποδομή απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει συνεχή κάλυψη στις ΗΠΑ και να ξεκινήσει τις εμπορικές της υπηρεσίες.

Η εταιρεία κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε με επιτυχία τους πρώτους πέντε εμπορικούς δορυφόρους της –BlueBird- σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη (LEO) και ότι ολοκλήρωσε τη συναρμολόγηση μεγαλύτερων φάσεων για τους δορυφόρους Block 2. (σ.σ:Πρόκειται για δορυφόρους νέας γενιάς με στόχο τη μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση του φάσματος και την ισχύ του σήματος).

Το ταμπλό έχει ανταμείψει την AST SpaceMobile τον τελευταίο χρόνο με μια κάθετη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της- ανέρχεται πλέον πέριξ στα 20 δισ.- κάτι που αυξάνει το ρίσκο σε μια ούτως ή άλλως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση υψηλού κινδύνου μεν, σημαντικού δυνητικού οφέλους δε, χάρη στην τεχνολογική διαφοροποίηση της και στο ότι έχει «βάλει πόδι» ήδη σε κρίσιμες ζώνες φάσματος, στην επαρκή ρευστότητα της, αλλά και στις στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους παρόχους όπως η Vodafone, η ΑΤ&Τ- η οποία υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι μαζί με τη Google επένδυσαν στην εταιρεία 100 εκατ. δολάρια- ή η Verizon.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες βάση μοντέλου διαμοιρασμού εσόδων 50-50 με περισσότερους από 50 παρόχους κινητής τηλεφωνίας -Mobile Network Operators.

Η AST SpaceMobile προσφέρει το δορυφορικό δίκτυο και οι πάροχοι το φάσμα και τη συνδρομητική βάση που αγγίζει 3 δισεκατομμύρια πελατών παγκοσμίως.

Η εταιρεία επιπλέον έχει εξασφαλίσει και ιδιόκτητο φάσμα: Περιμένει τις τελικές εγκρίσεις από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για τα δικαιώματα στην L Band (1-2 GHz) και αναμένει εγκρίσεις ανά χώρα για την προτεραιότητα στην S band (2–4 GHz).

Λίγα λόγια για το τι κάνει στην ουσία η εταιρεία

Η εταιρεία κατασκευάζει έναν αστερισμό μεγάλων δορυφόρων που μπορούν να εκπέμπουν internet υψηλής ταχύτητας απευθείας σε κινητές συσκευές, κάτι που «ταράζει» τα νερά της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς δεν απαιτεί ένα ογκώδες τερματικό ή μια μεγάλη κεραία.

Χάρη στην τεχνολογία 3GPP οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν δεδομένα απευθείας μέσω δορυφόρου, με το κινητό που έχουν ήδη, χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Η εταιρεία καλύπτει πλήρες φάσμα υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και βίντεο, αυξάνοντας τη μέση απόδοση ανά χρήστη.

Η AST SpaceΜobile λοιπόν είναι ένας πάροχος υπηρεσιών δορυφόρου προς τηλέφωνα, που στοχεύει στην εξάλειψη των νεκρών ζωνών επικοινωνίας και την ενδυνάμωση των απομακρυσμένων περιοχών με διαστημική συνδεσιμότητα, χάρη στην απευθείας σύνδεση συνηθισμένων κινητών τηλεφώνων με ένα διαστημικό κυψελοειδές ευρυζωνικό δορυφορικό δίκτυο.

Σε απλά ελληνικά, είναι μια εταιρεία που στοχεύει οι πελάτες της να μπορούν να λαμβάνουν σήμα κινητής τηλεφωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι παραδοσιακοί πύργοι κινητής τηλεφωνίας είναι ελάχιστοι. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουν είναι να διασφαλίσουν ότι το τηλέφωνό τους έχει καθαρή θέα στον ουρανό.

Πρόκειται για έναν κλάδο με μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλής ανάπτυξης, καθώς οι κατασκευαστές smartphones και οι πάροχοι υπηρεσιών συνεργάζονται εντατικά πλέον με τις εταιρείες δορυφόρων σε έργα D2D. (σ.σ: άμεση επικοινωνία από συσκευή προς συσκευή, Device-to-Device).

Αυξημένες προοπτικές αλλά αυξημένο και το ρίσκο

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες της AST SpaceMobile σχετίζονται με τις διαστημικές τεχνολογίες και τις ευρυζωνικές επικοινωνίες, η τεχνολογική φύση των επιχειρηματικών της διαδικασιών είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Εξαιτίας αυτού, οι κίνδυνοι για την επένδυση σε μετοχές της AST είναι εξ’ορισμού αυξημένοι.

Πρώτον, αξίζει να σημειωθεί ο αναδυόμενος ανταγωνισμός στην αγορά δορυφορικών ευρυζωνικών επικοινωνιών. Αν και η εταιρεία είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους στο δορυφορικό internet απευθείας σε συσκευές, εντούτοις νέοι ισχυροί παίκτες διεισδύουν στην αγορά, με την Space X να εξελίσσεται στον βασικό μελλοντικό της ανταγωνιστή, καθώς ο Elon Musk έκανε πρόσφατα μια γιγαντιαία κίνηση προκειμένου να εισέλθει στην αγορά D2D.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσε την εξαγορά του φάσματος S-band της Starlink από την Echostar. Η συμφωνία αποτιμήθηκε σε 19 δισ. δολάρια. Αυτή η αγορά ενισχύει τη θέση της Starlink στην αγορά διαστημικών επικοινωνιών, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό για την AST SpaceMobile.

Βέβαια, στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο Elon Musk δήλωσε ότι θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να είναι έτοιμα όλα τα συστήματα να ενεργοποιήσουν το δορυφορικό internet απευθείας στη συσκευή, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη περισσότερο δεδομένου του πόσο αισιόδοξος είναι γενικά ο Musk με τα χρονοδιαγράμματα.

Όπως και να έχει, οι αναλυτές της UBS υποβάθμισαν την επενδυτική αξιολόγηση των μετοχών της AST από «Αγορά» σε «Ουδέτερη», γεγονός που οδήγησε σε βίαιη διόρθωση της τιμής της μετοχής από τα 50 δολάρια στα 36,90 δολάρια το πρώτο 10ημερο του φετινού Σεπτεμβρίου. Η μετοχή όμως επανέκτησε τα 54,80 δολάρια λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, εν μέσω φημών ότι ένας Μεξικανός δισεκατομμυριούχος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιό του στην εταιρεία κατά 22 δις δολάρια.

Δεύτερον, υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της AST SpaceMobile.

Η έκθεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατέδειξε την απότομη αύξηση αυτών των δαπανών κατά 160%. Βλέπετε, η κατασκευή και η ανάπτυξη δορυφόρων δεν είναι φθηνή. Η AST SpaceMobile παράγει σχεδόν μηδενικά έσοδα σήμερα και έκαψε 676 εκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερη ταμειακή ροή τους τελευταίους 12 μήνες.

Η επιχείρησή διατηρείται μέσω επενδύσεων, κεφαλαιακών εισφορών και νέων πιστωτικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων. Το χρέος αυξάνεται στον ισολογισμό, ενώ οι μετοχές σε κυκλοφορία αυξάνονται επίσης λόγω αυξήσεων κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο τρέχον ρυθμός καύσης.

Βέβαια, όπως περιγράψαμε πιο πάνω στα συν είναι το ταμείο ύψους 1,5 δισ. δολαρίων το οποίο της δίνει μια ικανοποιητική γέφυρα χρηματοδότησης από τώρα μέχρι να ξεκινήσει τη λειτουργία του δορυφορικού της δικτύου.

Το γεγονός όμως ότι η AST SpaceMobile δεν παράγει ακόμα έσοδα την κάνει ευάλωτη σε περίπτωση αποτυχίας ή σημαντικής καθυστέρησης της τεχνολογικής υλοποίησης των διαστημικών της έργων. Επιπλέον, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ορισμένων εταίρων που παρέχουν χρηματοδότηση και δανεισμό σε διαστημικά έργα. (σ.σ:Ένα πιθανό σενάριο στην περίπτωση υλοποίησης τέτοιων κινδύνων είναι η εξαγορά της από άλλες εταιρείες).

Συμπέρασμα

Μόλις το δίκτυο τεθεί σε λειτουργία, η AST SpaceMobile θα έχει μια αγορά-στόχο δισεκατομμυρίων για να κυνηγήσει μέσω των συνεργατών της, καθώς δεν στοχεύει απευθείας στους χρήστες, αλλά θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις μέσω συνεργατών όπως η AT&T, η οποία προσβλέπει στην αναβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου για τους πελάτες της.

Εάν λοιπόν η AST SpaceMobile καταφέρει να τηρήσει το τρέχον χρονοδιάγραμμά της, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της εξαιρετικά αναπτυσσόμενης αγοράς «απευθείας στη συσκευή» με μικρό σχετικά ανταγωνισμό, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως στο όνομα της SpaceX. Επιπλέον, έχει πολύ περισσότερους συνεργάτες από τη SpaceX, η οποία σήμερα συνεργάζεται μόνο με την T-Mobile και τώρα με την EchoStar.

Μια σημαντική καθυστέρηση της τεχνολογικής υλοποίησης των διαστημικών της έργων όμως, μπορεί να φέρει την εταιρεία σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση.

Όσοι έχουν τοποθετηθεί βέβαια από το 2024 έχουν την ευελιξία να «βγάλουν» εκτός το κεφάλαιο τους και να αφήσουν τα «κέρδη να τρέχουν», συμμετέχοντας πλέον σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον επενδυτικό στοίχημα εκ του ασφαλούς.

Όσοι όμως έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιχειρηματικές εξελίξεις στον κλάδο και την πορεία των αποτελεσμάτων από τρίμηνο σε τρίμηνο, ώστε αν χρειαστεί να επιδείξουν ισχυρά αντανακλαστικά.

