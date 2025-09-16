Η καμπύλη αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα μπορούσε να γίνει πιο απότομη, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποζημιώσεις για τον αντιληπτό δημοσιονομικό και πολιτικό κίνδυνο, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ προς την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν την Τρίτη στο Reuters διαχειριστές ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το διοικητικό συμβούλιο της Fed και τον πρόεδρό του Τζέρομ Πάουελ για τη μη μείωση των επιτοκίων, καθώς και οι προσπάθειές του να αλλάξει τη σύνθεση του συμβουλίου, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των επεν

Οι καμπύλες αποδόσεων γίνονται πιο απότομες όταν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται ταχύτερα από τα βραχυπρόθεσμα, αντανακλώντας τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και μεγαλύτερα ελλείμματα στις ΗΠΑ. Μια δημοφιλής συναλλαγή φέτος, ειδικά στην καμπύλη αποδόσεων μεταξύ του 5ετούς και του 30ετούς κρατικού ομολόγου ήταν οι επενδυτές να αγοράζουν τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα και να πωλούν τα 30ετή.

«Εάν η πολιτική επηρεάσει την πολιτική, θα απομακρυνθώ από τις αναρτήσεις του δολαρίου και θα παραμείνω ευέλικτος ως προς τη διάρκεια», δήλωσε ο Γκάρεθ Νίκολσον, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων και επικεφαλής της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Nomura.. «Αντιμετωπίστε το δολάριο και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ως τους πρώτους αποσβεστήρες κραδασμών» πρόσθεσε.

Ο σκεπτικισμός σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed αρχίζει να επηρεάζει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων, ακόμη και αν οι αγορές συνεχίζουν να εμπιστεύονται υπό όρους την κεντρική τράπεζα, είπε.

Τα επίμονα ελλείμματα των ΗΠΑ και η μαζική έκδοση ομολόγων έχουν διατηρήσει την πίεση στα μακροπρόθεσμα ομόλογα, ακόμη και αν οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων αντανακλούν πιο επιθετικές μειώσεις των επιτοκίων της Fed.

Η απόδοση των διετών ομολόγων, η οποία συνήθως κινείται παράλληλα με τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed, έπεσε στο 3,51% την Τρίτη, μετά από άνοδο στο 3,578%, ενώ η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήταν στο 4,03%, σημειώνοντας πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα πιο ήπια στοιχεία για την αγορά εργασίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ο Νίκολσον αναμένει ότι οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων θα πέσουν προς το υψηλό εύρος του 2% εάν η αδυναμία της αγοράς εργασίας συνεχιστεί, ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στο εύρος του 3%-4%. Προβλέπει μια μικρή αύξηση της καμπύλης στις αρχές του 2026, καθώς η νομισματική χαλάρωση αντισταθμίζεται από τη δυναμική της προσφοράς.

Ο Στίβεν Πάρκε της JP Morgan Private Bank, δήλωσε ότι οι επενδυτές δεν αποζημιώνονται επαρκώς για τον πληθωρισμό και τις δημοσιονομικές ανησυχίες, με «το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης των ομολόγων να είναι το πιο ευαίσθητο σε αυτούς τους κινδύνους».

Ο Μάικ Γουίλσον, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Morgan Stanley, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επιδιώξουν πιθανώς να περιορίσουν τις αποδόσεις, ακόμη και με τον κίνδυνο να αναζωπυρωθεί ο πληθωρισμός

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα κρατικά ομόλογα και επιλέγουν να αγοράζουν μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία», υποστήριξε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αναμένει μείωση των αποδόσεων στο άμεσο μέλλον, καθώς η έκδοση γραμματίων, οι επαναγορές αμερικανικών και η ρητορική της Fed πιέζουν τα επιτόκια προς τα κάτω.

Καθώς τα αμερικανικά ομόλογα χάνουν μέρος της ελκυστικότητάς τους, οι διαχειριστές ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων αναμένουν ότι τα ιδιωτικά δάνεια θα καλύψουν όλο και περισσότερο το

«Τα ιδιωτικά δάνεια εξακολουθούν να ανταμείβουν την υπομονή» είπε ο Νίκολσον της Nomura, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες σε δευτερογενείς αγορές, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακίνητα με έμφαση στα logistics.