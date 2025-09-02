Οι αγορές «χτυπούν» τη Βρετανία: Ρεκόρ 27 ετών για τα 30ετή ομόλογα, «μνήμες» από την παραίτηση της Λιζ Τρας

Σε κλοιό πιέσεων από τις διεθνείς αγορές βρίσκεται την Τρίτη η Βρετανία, εν μέσω της νευρικότητας για το κατά πόσο η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ μπορεί να «ισιώσει» τα δημοσιονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρωί της Τρίτης η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε στο 5,69%, με άνοδο πέντε μονάδων βάσης και στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Όπως σημείωσε το Bloomberg, η απόδοση του συγκεκριμένου τίτλου ήταν στο 5,66% στα μέσα του 2022, στο φιάσκο με τον μίνι προϋπολογισμό που είχε παρουσιάσει η τότε πρωθυπουργός, Λιζ Τρας, λίγο προτού οδηγηθεί σε παραίτηση.

Η βρετανική λίρα έπεφτε 1,2% κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 1,33 δολάρια και σχεδόν 0,7% χαμηλότερα έναντι του ευρώ.

Πρόκειται για την ισχυρότερη ημερήσια πτώση για το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 17 Ιουνίου.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Το Reuters σημείωσε πως η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να αυξήσει τους φόρους στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της, προκειμένου να παραμείνει σε πορεία προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, γεγονός που ενδέχεται να επιδεινώσει την πρόκληση της επιτάχυνσης της οικονομίας.

Και τη Δευτέρα, ο Σταρμερ αναδιαμόρφωσε την ομάδα του, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ενισχύσει το γραφείο του πριν από το δύσκολο τέλος του έτους.

«Αν και η αναθεώρηση των προσδοκιών της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) βοήθησε τη στερλίνα τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ευάλωτο σε δημοσιονομικούς κινδύνους καθώς πλησιάζει ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο για τη στερλίνα», δήλωσε η Τζέιν Φόλεϊ, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος στη Rabobank.

Η Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όσον αφορά τις δημοσιονομικές ανησυχίες.

Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών την Τρίτη, λόγω των δημοσιονομικών ανησυχιών, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησης.