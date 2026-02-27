ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων στις 4 Μαρτίου

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, σε δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 5 Μαρτίου 2027.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/1/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.