Την ώρα που οι ευρωπαϊκές μετοχές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα ιστορικά τους υψηλά, με τους επενδυτές να ποντάρουν σε πρωτοβουλίες όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η χαλάρωση του «φρένου χρέους» από τη Γερμανία, ο Μάριο Ντράγκι επανέρχεται στο προσκήνιο, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους πως αν δεν αλλάξουν… χθες, κινδυνεύουν να μείνουν ουραγοί των διεθνών οικονομικών - και όχι μόνο - εξελίξεων.

Για να επιβιώσει η Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε τώρα όλα όσα δεν κάναμε στο παρελθόν και παράλληλα να αρνηθούμε καθυστερήσεις και αναστολές εξαιτίας περιορισμών και εμποδίων που οι ίδιοι θέτουμε, επανέλαβε ο Ντράγκι.

Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η UBS δίνει περιθώρια ανόδου για τον Euro Stoxx 50 της τάξης του 2,34% έως το τέλος του 2025 και μόλις 4,2% έως τα μέσα του 2026, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να έχει γράψει κέρδη 10% φέτος και 16% από το χαμηλό του Απριλίου. Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι τα εταιρικά κέρδη θα συρρικνωθούν κατά 3% το 2025, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για μηδενική ανάπτυξη, ενώ θα αυξηθούν κατά 5% το 2026 και θα ενισχυθούν περαιτέρω το 2027, ξεπερνώντας τις τρέχουσες προσδοκίες των αναλυτών. Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές υστερούν των αμερικανικών και ασιατικών σε ποσοστό άνω του 15% από τα μέσα του 2024 έως σήμερα.

Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης, τόσο σε επενδυτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, κάτι που επισημαίνει και ο Ντράγκι, μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών για τη Γηραιά Ήπειρο. Η ΕΕ είναι αναγκασμένη πλέον να λάβει δύσκολες και έγκαιρες αποφάσεις για να δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει, προκειμένου να προσπαθήσει να κοντράρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, στη μάχη για την παγκόσμια οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία.

Παρ’ όλα αυτά, αντί να σημειώνεται συνεχής και ταχεία πρόοδος, η ΕΕ κάνει εν πολλοίς τα ίδια λάθη με το παρελθόν. Αυτό τουλάχιστον τονίζει ο Ντράγκι, σε μία ακόμα κρίσιμη προειδοποίηση, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την πολυσυζητημένη έκθεση που κατέθεσε στην Κομισιόν. Όπως εκτιμά ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρώπη καθυστερεί και πάσχει από έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας. Αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς κινδυνεύει να παραλύσει και να μείνει θεατής στη μάχη ΗΠΑ-Κίνας. Μία μάχη που ίσως έχει ήδη χαθεί για την Ενωμένη Ευρώπη.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας δεν επιθυμούσε να συγγράψει μία ακόμη ακαδημαϊκή μελέτη, μία θεωρητική πρόταση ή μία απλή καταγραφή των προβλημάτων. Στόχος του ήταν να παραδώσει στις ευρωπαϊκές αρχές μία μελέτη που θα είχε τη δυναμική να κάνει τη διαφορά, μέσω υλοποιήσιμων προτάσεων, αποτελώντας παράλληλα έναν οδικό χάρτη τον οποίο θα ακολουθήσει η Ευρώπη για να ανακτήσει τη χαμένη της ανταγωνιστικότητα και να δει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι η έλλειψη κοινής στόχευσης. Ενώ, λοιπόν, ο Ντράγκι συνεχίζει να προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην καθυστερούν, η Κομισιόν εκτιμά πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη των στόχων που θέτει η έκθεση του «Super Mario». Δεν μπορεί και οι δύο να έχουν δίκιο.

Χθες, μάλιστα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλυσε όλες τις προτάσεις Ντράγκι που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Αναφέρθηκε στα 230 δισ. ευρώ που έχει δεσμευτεί να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας σε υποδομές τεχνολογίας και στο γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει ορισμένους από τους κορυφαίους supercomputers στον κόσμο. Μόνο που εκκρεμούν projects όπως της ενιαίας αγοράς και της τραπεζικής ένωσης, το πάγωμα των οποίων αντισταθμίζει πολλές από τις θετικές εξελίξεις.

Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί φημίζονται για τα αργά αντανακλαστικά τους και οι πολίτες δεν βλέπουν ακόμα κρίσιμες αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Αυτό που σίγουρα βλέπουν είναι την αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνεται και την ακρίβεια να λαμβάνει διαστάσεις μόνιμης κρίσης. Όπως τονίζει η ίδια η φον ντερ Λάιεν, είναι παράλογο μία ευρωπαϊκή εταιρεία να αναπτύσσεται ταχύτερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού απ’ ότι στην ΕΕ.

Να πούμε, τέλος, ότι ο πρώτος πυλώνας της έκθεσης Ντράγκι αφορά στο πως θα γεφυρωθεί το χάσμα καινοτομίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου για την απανθρακοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ο τρίτος πυλώνας αναδεικνύει την ανάγκη να περιοριστούν οι εξαρτήσεις της Ευρώπης, όπως συνέβη με το ρωσικό φυσικό αέριο. Ένα ακόμα σημείο έντονου προβληματισμού αφορά και στον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική σκηνή, καθώς η ΕΕ κινδυνεύει να συνθλιβεί από τις αντίρροπες δυνάμεις ΗΠΑ-Κίνας.