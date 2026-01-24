Ο Ρικ Ράιντερ, στέλεχος της BlackRock, αναδεικνύεται σε ισχυρό διεκδικητή για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), ενισχυμένος από τα διαπιστευτήριά του στη Wall Street και τη διάθεσή του να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg News την Παρασκευή, που επικαλείται πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων στον Λευκό Οίκο.

Ο Ράιντερ έχει τραβήξει την προσοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με πληθώρα ιδεών για την αναμόρφωση της Fed. Η υποψηφιότητά του ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ στην κεντρική τράπεζα, σε αντίθεση με τους άλλους τρεις φιναλίστ, γεγονός που τον καθιστά λιγότερο θεσμικά εδραιωμένο.

Το στέλεχος της BlackRock είναι ένας από τους τέσσερις διεκδικητές της θέσης, μαζί με τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, τον διοικητή της Fed, Κρις Γουόλερ, και τον πρώην αξιωματούχο της Fed, Κέβιν Γουόρς.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά ομολόγων έχουν ανταποκριθεί θετικά στον Ράιντερ, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναζήτησαν ανατροφοδότηση από επενδυτές σχετικά με τη σύντομη λίστα των υποψηφίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Polymarket, ο Ράιντερ έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα 35% να επιλεγεί για τη θέση του προέδρου της Fed, από 6% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι πιθανότητες του Κέβιν Γουόρς έχουν υποχωρήσει στο 41%, από σχεδόν 60% τις προηγούμενες ημέρες.



