Καθόμουν μια φορά με δύο μεσίτες σ’ ένα τραπέζι. Ένας απ’ αυτούς παραπονιόταν ότι δεν είχε κλείσει εκείνη την ημέρα καμία δουλειά. Ο άλλος καυχιόταν για τις μεγάλες του προμήθειες. «Αυτό όμως ήταν περισσότερο τύχη παρά λογική», τον αντέκρουσε ο πρώτος. «Μακάρι να μου δίνει ο Θεός συνέχεια περισσότερη τύχη και λιγότερη λογική», του απάντησε ο δεύτερος. (Αντρέ Κοστολάνι)

Κάπως έτσι αισθάνονται οι περισσότεροι αναλυτές στη φετινή χρονιά, καθώς, «Νothing΄s Gonna Stop Us Now»όπως λέει και το εξαιρετικό τραγούδι των Starship! Μπορεί η Wall Street να υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή την 1η του Αυγούστου, επηρεασμένη από τα συνεχή σκαμπανεβάσματα του προέδρου Τραμπ, με τις μετοχές να καταγράφουν τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τις αρχές Απριλίου, όμως η συνέχεια εξέπληξε και πάλι.

Αυτό που συνέβη, εν τάχει, ήταν η αρχική αισιοδοξία και τα ισχυρά κέρδη από τον τεχνολογικό κλάδο να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε πιέσεις στην αγορά, καθώς οι τιμωρητικοί δασμοί, τα επιθετικά σχόλια της Fed, ο ασταθής πληθωρισμός και οι ανανεωμένες ανησυχίες για την ανάπτυξη και την ανεργία επηρέασαν το κλίμα. Όμως οι traders βλέποντας την άσχημη εικόνα, αύξησαν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα τα νέα υψηλά, εν μέσω προσδοκιών μείωσης των επιτοκίων, είναι γεγονός.

Δεν έχει σημασία εάν η οικονομία πάει προς ύφεση και τα εταιρικά κέρδη επηρεάζονται από τους δασμούς, η τάση είναι ανοδική και θα παραμένει όσο στο παιχνίδι μπαίνουν όλο και περισσότεροι επίδοξοι παίκτες! Κάτι που παρατηρούμε σιγά σιγά να γίνεται και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Οι αναλυτές χάνουμε το μέτρημα, καθώς κάθε ημέρα έχουμε και ένα νέο υψηλό!

Η εικόνα των εταιρικών κερδών

Τα εταιρικά κέρδη δεν προσφέρουν ιδιαίτερη ανακούφιση στους αναλυτές και τους insiders, σε αντίθεση με τους ενεργούς παίκτες των αγορών που ξέρουν καλύτερα! Πέρα από την παρουσίασή τους ως εξαιρετικά, που εξυπηρετεί τη διατήρηση της θετικής εικόνας του ξεφορτώματος του «έξυπνου χρήματος», καθώς αναμένουν χειρότερα και βγαίνουν καλύτερα από τα χειρότερα.

Μπορεί το 83% των εταιρειών του S&P 500 να ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά η ποιότητα των αποτελεσμάτων έχει μειωθεί, με τη μέση ανοδική πορεία να είναι μικρότερη από πέρυσι.

Τα τέσσερα μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας υπογράμμισαν το χάσμα. Η Microsoft και η Meta εντυπωσίασαν με τις κορυφαίες αναφορές, τροφοδοτώντας για λίγο τις ελπίδες για ένα νέο ράλι. Αλλά η Apple και η Amazon δεν κατάφεραν να προσφέρουν την ίδια σπίθα και τα αποτελέσματά τους επισκιάστηκαν γρήγορα από τους δασμούς και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Στον αντίποδα, η Taiwan Semiconductor Manufacturing ανακοίνωσε την Παρασκευή αύξηση 26% στις πωλήσεις της τον Ιούλιο, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για τα προηγμένα τσιπ της, που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρέμεινε ισχυρή. Η TSMC δήλωσε ότι οι πωλήσεις της τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 25,8% σε ετήσια βάση, στα 323,17 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (10,8 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ, η οποία είναι βασικός προμηθευτής μεγάλων προγραμματιστών επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Nvidia, έχει σημειώσει εξαιρετική αύξηση πωλήσεων μέχρι στιγμής το 2025, την οποία αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι πωλήσεις της για τους πρώτους επτά μήνες του 2025 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 38% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι μετοχές της TSMC έφτασαν σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, αφού η Ταϊπέι δήλωσε ότι η εταιρεία θα εξαιρεθεί από τον δασμό 100% στις εξαγωγές τσιπ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο ανακοίνωσε ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η TSMC έχει δεσμεύσει συνολικά 165 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή περισσότερων εγκαταστάσεων παραγωγής στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τραμπ για περισσότερη τοπική κατασκευή τσιπ. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10% μέχρι στιγμής το 2025, αφού έχουν τριπλασιαστεί περίπου από τα τέλη του 2022.

Η TSMC κατέγραψε εξαιρετικά κέρδη, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως χάρη στη σταθερή ζήτηση που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ζήτηση τσιπ από άλλους βασικούς κλάδους, κυρίως smartphones και προσωπικούς υπολογιστές, αναμένεται επίσης να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση η μετοχή παρέμενε αμετάβλητη. Όπως φαίνεται και στο γράφημα, η μετοχή παίζει σε οριακά επίπεδα που εάν δεν διασπαστούν άμεσα θα έχουμε αρνητικές εκπλήξεις για τους long only, οι short θα χαμογελάσουν, ιδιαίτερα σε pout options!

Οι επιλογές Τραμπ για την FED

Μια ενισχυτική είδηση για τη διατήρηση του θετικού κλίματος την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν η ανακοίνωση του πρόεδρου Τραμπ την Πέμπτη ότι ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλός του, Στίβεν Μίραν, θα είναι η επιλογή του για να καταλάβει μια κενή θέση διοικητή στη Fed. Εάν επιβεβαιωθεί από τους νομοθέτες της Γερουσίας, ο Μίραν θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει για τις επερχόμενες αποφάσεις για τα επιτόκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μίραν υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην απόφαση της Fed και του προέδρου της Τζερόμ Πάουελ να μην μειώσει γρήγορα τα επιτόκια.

Ο Μίραν, ο οποίος προηγουμένως υπηρέτησε στο υπουργείο Οικονομικών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και εργάστηκε επίσης ως ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος σε ένα hedge fund, έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα ότι οι σαρωτικοί δασμοί των ΗΠΑ δεν θα αυξήσουν μαζικά τον πληθωρισμό στο εσωτερικό και το κόστος των εισφορών θα επιβαρύνει κυρίως τους προμηθευτές του εξωτερικού. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν αμφισβητήσει τη θεωρία.

Ο διορισμός έρχεται μετά την απότομη παραίτηση (με ερωτηματικά!!!) της Αντριάνα Κούγκλερ από τη θέση της διοικητή της Fed την περασμένη εβδομάδα, πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας της τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μίραν θα υπηρετήσει στον ρόλο προσωρινά, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παραταθεί. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε έναν μόνιμο αντικαταστάτη», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτό το άτομο θα μπορούσε να είναι αυτό που τελικά θα αντικαταστήσει τον Πάουελ μετά τη λήξη της θητείας του στην ηγεσία της Fed τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan Chase, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θεωρείται πιο πιθανό να μειώσει τα επιτόκια στην επερχόμενη συνεδρίαση πολιτικής της τον Σεπτέμβριο, μετά τον διορισμό προσωρινού διοικητή της κεντρικής τράπεζας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε σημείωμα μετά την ανακοίνωση, η τράπεζα παρουσίασε την προσδοκία της για την επόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Προηγουμένως είχε προβλέψει ότι μια τέτοια μείωση θα γινόταν στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο. «Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρεις παρόμοιες μειώσεις στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις πριν σταματήσουμε επ' αόριστον», πρόσθεσαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Η συζήτηση στροβιλίζεται γύρω από την πορεία των επιτοκίων των ΗΠΑ. Ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της Fed αυτή την εβδομάδα έχουν σηματοδοτήσει την προθυμία τους να μειώσουν το κόστος δανεισμού τον Σεπτέμβριο, ένα μέλος, ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ, προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο μόνο για μία μείωση φέτος.

Με τις αγορές να συνεχίζουν απτόητες και το ερώτημα το κατά πόσον η ανοδική τάση εξαντλείται, ο Αύγουστος παραμένει ο πιο «ύπουλος μήνας» των αγορών! Μοιάζει με 99 αλλά όπως έγραψα και πριν μερικές ημέρες καμία σχέση!

Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτήν τη φορά θα είναι αλλιώς! Στις αγορές δεν έχει σημασία εάν είναι αλλιώς αλλά το τι θέλει να κερδίσει ο καθένας με βάση το επενδυτικό του προφίλ. Μπορεί η αποσύνδεση των αγορών από την πραγματική οικονομία να διατηρεί την δυναμική της, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα τεράστια υπερκέρδη των μετοχών από το 2022. Μπορεί πολλοί να διατυμπανίζουν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες αλλά είναι οι ίδιοι που το 2022 δεν ακουμπούσαν ούτε ένα «χαρτί».

Ο «Αύγουστος των εκπλήξεων» συνεχίζει σε καλοκαιρινό ρυθμό και περιμένει τη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τα αποτελέσματα της Nvdia και όλους τους τραπεζίτες σε μια μεγάλη παρέα στο Jackson Hall στις 21-23, όπου θα αποφασίσουν τι θα κάνουν με τα «δώρα» ανάκαμψης που έδωσαν στις τράπεζες του πλανήτη (και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές – είναι μέσα και η Ελλάδα).

Ως «προάγγελος» της κίνησης της FED του Σεπτεμβρίου και της τεράστιας «απορρύθμισης» του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος που ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ για να εκτοξεύσει τις αποδόσεις μέσα από έναν εγκληματικό τρόπο απεριόριστης και νόμιμης ρευστότητας προς πάσα κατεύθυνση. Κάτι που θα αναλύσουμε στα επόμενα μας άρθρα.

