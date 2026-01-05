Nvidia: Σε διαπραγματεύσεις με την TSMC - Αυξάνεται η ζήτηση σε AI chips στην Κίνα

Η Nvidia προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H200 από κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας και έχει προσεγγίσει τον κατασκευαστή Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, για να αυξήσει την παραγωγή, όπως μετέδωσε σήμερα το Reuters.

Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από 2 εκατομμύρια τσιπ H200 για το 2026, ενώ η Nvidia διαθέτει επί του παρόντος μόνο 700.000 μονάδες σε απόθεμα, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

«Ο ακριβής επιπλέον όγκος που η Nvidia σκοπεύει να παραγγείλει από την TSMC παραμένει ασαφής», ανέφεραν. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η Nvidia έχει ζητήσει από την TSMC να ξεκινήσει την παραγωγή των επιπλέον τσιπ και η εργασία αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Οι κινήσεις αυτές εγείρουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η Nvidia πρέπει τώρα να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης της ισχυρής ζήτησης από την Κίνα και της αντιμετώπισης των περιορισμών στην προσφορά σε άλλες περιοχές.

Θα μπορούσαν επίσης να εντείνουν τους κινδύνους για την Nvidia, καθώς το Πεκίνο δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως για την αποστολή τσιπ H200. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέτρεψε μόλις πρόσφατα τις εξαγωγές του H200 στην Κίνα.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Nvidia και της TSMC και οι λεπτομέρειες της κινεζικής ζήτησης δεν έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Ούτε η τιμολόγηση έχει αναφερθεί νωρίτερα - η Nvidia έχει αποφασίσει ποιες παραλλαγές H200 θα προσφέρει στους κινεζικούς πελάτες και θα τις τιμολογήσει περίπου 27.000 δολάρια ανά τσιπ, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Nvidia απάντησε σε αίτημα για σχόλιο ότι διαχειρίζεται συνεχώς την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Οι αδειοδοτημένες πωλήσεις του H200 σε εξουσιοδοτημένους πελάτες στην Κίνα δεν θα έχουν καμία επίδραση στην ικανότητά μας να προμηθεύουμε πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Η Κίνα είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά με ταχέως αναπτυσσόμενους τοπικούς προμηθευτές τσιπ. Ο αποκλεισμός όλων των εξαγωγών από τις ΗΠΑ υπονομεύει την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια και ωφελεί μόνο τον ξένο ανταγωνισμό».

Η πιθανή παραγγελία θα σηματοδοτούσε μια σημαντική επέκταση της παραγωγής του H200, σε μια περίοδο που η Nvidia έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση των νεότερων σειρών τσιπ Blackwell και Rubin που θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Το H200, μέρος της προηγούμενης γενιάς αρχιτεκτονικής Hopper της Nvidia, χρησιμοποιεί τη διαδικασία κατασκευής 4 νανομέτρων της TSMC.

Η Nvidia σχεδιάζει να εκπληρώσει τις αρχικές παραγγελίες από τα υπάρχοντα αποθέματα, με την πρώτη παρτίδα τσιπ H200 να αναμένεται να φτάσει πριν από τις διακοπές του σεληνιακού νέου έτους στα μέσα Φεβρουαρίου, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι κινεζικοί «κολοσσοί» οδηγούν τη ζήτηση

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών για πάνω από 2 εκατομμύρια τσιπ για το 2026 προέρχεται από μεγάλες κινεζικές εταιρείες διαδικτύου, οι οποίες θεωρούν το H200 ως σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα τσιπ που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Από το τρέχον απόθεμα 700.000 μονάδων της Nvidia, περίπου 100.000 είναι superchips GH200 Grace Hopper, τα οποία συνδυάζουν τον επεξεργαστή Grace της Nvidia με την αρχιτεκτονική GPU Hopper, ενώ τα υπόλοιπα είναι αυτόνομα τσιπ H200, ανέφερε ένας από τους δύο.

Και οι δύο παραλλαγές θα προσφερθούν στους Κινέζους πελάτες, ανέφερε η πηγή.

Ενώ η Nvidia έχει υποδείξει ένα εύρος τιμών στους Κινέζους πελάτες, αυτό θα ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των αγορών και τις συγκεκριμένες συμφωνίες με τους πελάτες, ανέφεραν δύο από τα άτομα.

Ένα μοντέλο οκτώ τσιπ αναμένεται να κοστίσει περίπου 1,5 εκατ. γιουάν, καθιστώντας το ελαφρώς πιο ακριβό από το μοντέλο H20 που δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το οποίο προηγουμένως πωλούταν για περίπου 1,2 εκατ. γιουάν, ανέφεραν.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το H200 προσφέρει περίπου έξι φορές την απόδοση του H20 - ένα υποβαθμισμένο τσιπ που σχεδίασε η Nvidia ειδικά για την κινεζική αγορά και το οποίο αργότερα απαγορεύτηκε από το Πεκίνο να εισαχθεί στην Κίνα - οι πηγές ανέφεραν ότι οι κινεζικές εταιρείες διαδικτύου θεωρούν την τιμή ελκυστική.

Η τιμή αντιπροσωπεύει επίσης έκπτωση περίπου 15% σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις της παράνομης αγοράς, οι οποίες πωλούνται σήμερα σε τιμή άνω των 1,75 εκατομμυρίων γιουάν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ByteDance σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια γιουάν για τσιπ της Nvidia το 2026, από περίπου 85 δισεκατομμύρια γιουάν το 2025, εάν η Κίνα επιτρέψει τις πωλήσεις του H200, ανέφερε η South China Morning Post την Τετάρτη, επικαλούμενη πηγές.

Οι προγραμματισμένες αποστολές ακολουθούν την απόφαση του Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα να επιτρέψει τις πωλήσεις H200 στην Κίνα με χρέωση 25%, ανατρέποντας την απαγόρευση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές εξακολουθούν να αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν τις εισαγωγές H200, εν μέσω ανησυχιών ότι η πρόσβαση σε προηγμένα ξένα τσιπ θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης.