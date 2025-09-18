Ντάνιελ Κατζ: Ο πρώην προσωπάρχης του Μπέσεντ διορίζεται νέος υποδιευθυντής του ΔΝΤ

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρότεινε την Πέμπτη τον διορισμό του Ντάνιελ (Νταν) Κατζ, ως το «νούμερο δύο» στη διοίκηση του Ταμείου, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο Κατζ διατελούσε, μέχρι πρότινος, προσωπάρχης στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπό τον Σκοτ Μπέσεντ και ήταν υπεύθυνος για θέματα Κίνας.

Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κατζ

Ο Νταν Κατζ ήταν παλαιότερα ανώτερος ερευνητής στο Manhattan Institute, όπου εργάστηκε στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής και των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Προηγουμένως, διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συνέβαλε στην οικονομική αντιμετώπιση της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, ιδίως στη διάσωση του αεροπορικού κλάδου.

Ο ίδιος συνέβαλε επίσης σε μια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων η εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου επικεντρώθηκε στα συστήματα πληρωμών, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τη μη τραπεζική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.

Σημειώνεται πως εργάστηκε σε ένα παγκόσμιο μακροοικονομικό hedge fund, ως επενδυτικός τραπεζίτης στην Goldman Sachs, ως σύμβουλος πολιτικής κυρώσεων στο υπουργείο Οικονομικών και ως σύμβουλος του διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στο Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Τα άρθρα του Κατζ σχετικά με την οικονομική πολιτική, τις διεθνείς υποθέσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν δημοσιευτεί στο City Journal, το Wall Street Journal, το Bloomberg, το Financial Times, το Barron's, το National Review, το The Hill και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Ο Κατζ έλαβε πτυχίο από το Yale College και διδακτορικό δίπλωμα με άριστα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.