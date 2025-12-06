Netflix - Warner Bros: Το mega deal που ταράζει τα νερά της Wall Street

H συμφωνία της Netflix να αγοράσει την Warner Brothers Discovery σηματοδοτεί μια σεισμική αλλαγή στον χώρο της ψυχαγωγίας. Ένας γίγαντας του streaming με καταγωγή από τη Silicon Valley έρχεται να αποκτήσει ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά στούντιο του Χόλιγουντ.

To deal είναι αποτελεί μια δραματική ανατροπή για την Netflix που ξαναγράφει το σενάριο του Χόλιγουντ, ανατρέποντας το πως και το πότε οι καταναλωτές παρακολουθούν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ξαφνικά μεταμορφώνεται σε αυτό που η ίδια είχε διαταράξει, ένα παραδοσιακό, mainstream στούντιο.

Η Netflix εξασφάλισε χρηματοδότηση $59 δις από τράπεζες της Wall Street για να στηρίξει την εξαγορά των $72 δις της Warner Bros. Discovery, ένα πακέτο χρηματοδότησης που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δάνεια του είδους του.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το μη εξασφαλισμένο δάνειο παρέχουν οι τράπεζες Wells Fargo, BNP Paribas και HSBC. Το μερίδιο των $29,5 δις της Wells Fargo θα είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί από μια και μόνο τράπεζα για ενδιάμεση χρηματοδότηση επενδυτικής βαθμίδας.

Τέτοια δάνεια αποτελούν μια μορφή χρηματοδότησης που συνήθως αντικαθίσταται από μόνιμο χρέος, όπως είναι τα εταιρικά ομόλογα.

Το ενδιάμεσο δάνειο αναμένεται τελικά να αντικατασταθεί με έως και $25 δις σε ομόλογα τα οποία θα πωληθούν σε θεσμικούς επενδυτές καθώς και με $20 δισ. σε term loans με καθυστερημένη εκταμίευση και με μια γραμμή πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους $5 δισ.

Τα ομόλογα θα έχουν πιθανότατα αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας καθώς η Netflix έχει βαθμολόγηση «Α3» από τον οίκο Moody’s Ratings και «Α» από την S&P Global.

Στα πρώτα της στάδια η Netflix βασίστηκε για χρόνια στα junk bonds και αναβαθμίστηκε στην κατηγορία blue chip το 2023, εξέλιξη που έδωσε στον γίγαντα του streaming πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση και σε μια ευρύτερη δεξαμενή επενδυτών.

Το δάνειο των $59 δις θα είναι από τα μεγαλύτερα του είδους του. Το 2015 η Anheuser Busch Inbev εξασφάλισε δάνεια $75 δις για να στηρίξει την εξαγορά της SAB Miller.

Mε βάση τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν $27,75 ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές της Netflix που θα δώσουν μια αξία επιχειρηματική γύρω στα $82,7 δισ.

Η Netflix πέρασε μια δεκαετία αναπτύσσοντας πρωτότυπες σειρές όπως ‘Stranger Things’, ‘Bridgerton’ και ταινίες όπως «ΚPop Demon Ηunters». Θα αποκτήσει πρόσβαση στον τεράστιο θησαυρό περιεχομένου της Warner Bros που δημιουργήθηκε τον τελευταίο αιώνα o οποίος περιλαμβάνει εμβληματικά franchise όπως το «Game of Thrones» και το «Harry Potter».

«Oι δύο εταιρείες μαζί θα βοηθήσουν να καθοριστεί ο επόμενος αιώνας αφήγησης ιστοριών,» δήλωσε ο Ted Sarandos, CEO της Netflix.

To deal ήλθε μετά από έναν πόλεμο προσφορών που διήρκεσε εβδομάδες, στον οποίο η Netflix προσέφερε σχεδόν $28 ανά μετοχή, ξεπερνώντας την προσφορά της Paramount Skydance.

H συμφωνία της Netflix αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονη έρευνα από τις αντιμονοπωλιακές αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς θα δώσει στην μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο την ιδιοκτησία ενός ανταγωνιστή που φιλοξενεί το ΗΒΟ Max και διαθέτει σχεδόν 130 εκατομμύρια συνδρομητές.