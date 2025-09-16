Νέο «καμπανάκι» από Ντράγκι: Η ΕΕ υστερεί στην ανάπτυξη - Χρειάζονται επειγόντως μεταρρυθμίσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί και άλλο σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της στην ανάπτυξη και οι κυβερνήσεις δεν κατανοούν την επείγουσα ανάγκη δράσης, δήλωσε την Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Ο Ντράγκι, ο οποίος παρουσίασε μια εκτεταμένη έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν πριν από έναν χρόνο, δήλωσε ότι το μοντέλο ανάπτυξης της ΕΕ «εξασθενεί γρήγορα», οι ευπάθειες αυξάνονται και δεν υπάρχει σαφής πορεία για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων.

«Χωρίς ταχύτερη ανάπτυξη, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους της για το κλίμα, την ψηφιακή τεχνολογία και την ασφάλεια, για να μην αναφερθώ στη χρηματοδότηση του γηράσκοντος πληθυσμού της», προειδοποίησε και συμπλήρωσε: «ένα χρόνο αργότερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη θέση».

Εξήγησε ότι «το μοντέλο ανάπτυξής μας εξασθενεί, οι ευπάθειες αυξάνονται και δεν υπάρχει σαφής πορεία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που χρειαζόμαστε». Κατά τον Μάριο Ντράγκι, η εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το χρέος των ευρωπαϊκών χωρών «μας υπενθύμισαν με σκληρό τρόπο ότι η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ είχε καταλήξει σε φιλόδοξα σχέδια, αλλά προχωρά πολύ αργά και οι κυβερνήσεις «δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της στιγμής».

«Το να συνεχίσουμε ως συνήθως ισοδυναμεί με το να μένουμε πίσω. Μια διαφορετική πορεία απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση. Σημαίνει να ενεργούμε από κοινού, όχι να κατακερματίζουμε τις προσπάθειές μας», δήλωσε σε ακροατήριο αξιωματούχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες.

Ο Ντράγκι έκανε λόγο για μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα πιέζεται από τους δασμούς των ΗΠΑ και το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που έχει διευρυνθεί κατά 20% από τον Δεκέμβριο του 2024.

Κληθείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μια αρχική αξιολόγηση, δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση της έκθεσής του για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ο Μ. Ντράγκι υπενθύμισε ότι έχει παρουσιάσει συστάσεις σε τρεις τομείς προτεραιότητας: στη γεφύρωση του χάσματος στην καινοτομία και στις προηγμένες τεχνολογίες, στη χάραξη μιας πορείας απαλλαγής από τον άνθρακα και στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτές οι συστάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας της Επιτροπής και χαιρέτισε τις ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί. Ωστόσο εξέφρασε τη λύπη του που «οι κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης», επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις εκτιμούν τη διάγνωση, τις σαφείς προτεραιότητες και τα σχέδια δράσης, αλλά εκφράζουν επίσης αυξανόμενη απογοήτευση από τους αργούς ρυθμούς της ΕΕ και την αδυναμία της να κινηθεί τόσο γρήγορα όσο οι ΗΠΑ και η Κίνα.

«Πολύ συχνά προβάλλονται δικαιολογίες για τη βραδύτητά μας», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι «μερικές φορές η αδράνεια παρουσιάζεται ακόμη και ως σεβασμός του κράτους δικαίου» - κάτι το οποίο χαρακτήρισε «εφησυχασμό». Εξήγησε ότι «οι ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι πολύ λιγότερο περιορισμένοι, ακόμη και όταν ενεργούν εντός του νόμου».

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι «το να συνεχίσουμε ως συνήθως σημαίνει να αποδεχτούμε ότι μένουμε πίσω», όμως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο» και το πραγματικό ερώτημα που χρειάζεται απάντηση είναι «πώς να αυξηθεί η ταχύτητα της ευρωπαϊκής δράσης για την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ασφάλεια και την ανεξαρτησία».

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, οι τομείς που απαιτούν επείγουσα δράση είναι:

Πρώτον, η άρση των εμποδίων στην εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. Όπως είπε, ένα «28ο καθεστώς» για την ίδρυση μιας νέας νομικής οντότητας πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στις καινοτόμες εταιρείες να λειτουργούν, να εμπορεύονται και να αντλούν χρηματοδότηση χωρίς εμπόδια και στα 27 κράτη μέλη, όπως ακριβώς μπορούν να κάνουν οι ανταγωνιστές σε άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ο δεύτερος τομέας είναι η ρύθμιση. Ένα από τα βασικά αιτήματα των ευρωπαϊκών εταιρειών, κατά το Μ. Ντράγκι, είναι η ριζική απλοποίηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Όπως εξήγησε, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες δημόσιων δεδομένων να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η νομική αβεβαιότητα σχετικά με τη χρήση τους δημιουργεί δαπανηρές καθυστερήσεις, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη.

Ο τρίτος τομέας είναι «η κάθετη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία». Σε αυτόν τον τομέα, η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πλεονέκτημα, κατά το Μ. Ντράγκι, ωστόσο μόνο περίπου το 10% των κατασκευαστικών εταιρειών χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη πέρυσι. Η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να μετατρέψουν αυτό το αρχικό πλεονέκτημα σε ιδιόκτητες ευρωπαϊκές λύσεις. Η στρατηγική «Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης» της Επιτροπής αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία», τόνισε.

Όπως ανέφερε, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκεύασε giga εργοστάσια και επέκτεινε τη χωρητικότητα των data centers, αλλά τα κενά είναι ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι παρήγαγαν 40 μεγάλα μοντέλα βάσης - μάθηση βασισμένη σε μεγάλα σύνολα δεδομένων - η Κίνα 15 και η ΕΕ μόνο 3.

Οι τιμές της ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο που είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερες από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζουν επίσης την τεχνολογία, με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από Τεχνητή Νοημοσύνη να αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% στην Ευρώπη έως το 2030.

Η Ευρώπη έχει διαρθρωτικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, αλλά το κύριο βήμα που έκαναν οι χώρες της ΕΕ ήταν να επιδοτήσουν τις τιμές για μια προσωρινή ανακούφιση.

«Όσο περισσότερο προωθούμε μεταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερο το ιδιωτικό κεφάλαιο θα ενισχύεται και τόσο λιγότερο δημόσιο χρήμα θα χρειαζόμαστε. Φυσικά, αυτή η πορεία θα σπάσει μακροχρόνια ταμπού, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος έχει ήδη σπάσει τα δικά του», κατέληξε ο Ντράγκι.