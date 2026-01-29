Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάουελ: Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε χώρα

«Πυρ και μανία» έγινε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζερόμ «Πολύ Αργά» Πάουελ, όπως τον χαρακτηρίζει, και την απόφαση της Fed την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Θα έπρεπε να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο», σχολίασε σε ανάρτησή του στο Truth Socal ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιο» τον Πάουελ, τονίζοντας πως «η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Jerome “Too Late” Powell αρνήθηκε και πάλι να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να τα διατηρήσει τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ. Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη χώρα μας εξαιτίας των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών με χαμηλά επιτόκια, που θεωρούνται κομψές, σταθερές και πρώτης τάξεως, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν. Τα δασμολογικά τέλη που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας. Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά ισχυρή και δυνατή, πολύ πιο ισχυρή και δυνατή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αντιστοίχως με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ