Ν. Αφρική: Οι δασμοί Τραμπ αποτελούν «διπλό πλήγμα» για τους παραγωγούς ζάχαρης

Η φάρμα ζαχαροκάλαμου του Νκοσινάτι Μσουέλι στην Κουαντουκούζα – μια αγροτική και κατά κύριο λόγο φτωχή περιοχή στη νοτιοανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής – υπήρξε για τρεις δεκαετίες μια μικρή αλλά σταθερή ιστορία οικονομικής επιτυχίας, απασχολώντας οκτώ μόνιμους και τριάντα εποχικούς εργαζόμενους.

Ωστόσο, οι φθηνές εισαγωγές ζάχαρης είχαν ήδη μειώσει τα έσοδά του, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική, δημιουργώντας, όπως λέει ο ίδιος, ένα «διπλό χτύπημα» που τον αναγκάζει σήμερα να λάβει δύσκολες αποφάσεις.



«Συνολικά θα πρέπει να περικόψω περίπου 20 θέσεις εργασίας αυτή τη σεζόν», ανέφερε, παρακολουθώντας τους εργάτες να κόβουν ζαχαροκάλαμο από τα μαυρισμένα από την καύση χωράφια. «Ο καθένας που εργάζεται εδώ στηρίζει ίσως δέκα ακόμη ζωές».

Η βιομηχανία ζάχαρης της Νότιας Αφρικής, αξίας περίπου 25 δισ. ραντ (1,42 δισ. δολάρια), στηρίζει άμεσα και έμμεσα πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας σε μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παγκοσμίως. Επιπλέον, ενώ η ιδιοκτησία αγροτικής γης εξακολουθεί να ανήκει κυρίως στη λευκή μειονότητα – κληρονομιά του απαρτχάιντ – οι σχεδόν 26.000 μικροκαλλιεργητές, που δραστηριοποιούνται μαζί με 1.100 μεγάλους παραγωγούς, είναι κατά κύριο λόγο μαύροι.

Η πίεση αυξάνεται: οι παραγωγοί αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις φθηνές εισαγωγές, μεταξύ άλλων από το γειτονικό Εσουατίνι, που επωφελείται από προνομιακή πρόσβαση μέσω περιφερειακής τελωνειακής συμφωνίας. Οι χαμηλές διεθνείς τιμές, αποτέλεσμα μεγάλων σοδειών σε χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η επιβολή δασμού 30% από τον Τραμπ σε εισαγωγές από τη Νότια Αφρική απειλεί να πλήξει σοβαρά τις εξαγωγές. Μέχρι πρότινος, η χώρα επωφελείτο από αδασμολόγητη ποσόστωση 24.000 τόνων μέσω του African Growth and Opportunities Act, που προσέφερε πρόσβαση σε μια «πριμοδοτημένη» αγορά με υψηλές τιμές.

Ο κλάδος ζητά από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για να προστατεύσει τις εξαγωγές. Όμως, ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία, θα είναι αργά για φέτος – και για τον Μσουέλι, οι περικοπές και η κοινωνική δυσπραγία φαίνονται αναπόφευκτες.