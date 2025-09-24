Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την Αργεντινή με «swap line» 20 δισ. δολαρίων

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μια πιστωτική γραμμή συναλλάγματος ύψους 20 δισ. δολαρίων με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής και είναι έτοιμες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να στηρίξουν τη χώρα της Νότιας Αμερικής, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να αγοράσουν ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια και θα το πράξουν εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει σημαντική πιστωτική στήριξη μέσω του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος.

«Η Αργεντινή διαθέτει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τους κερδοσκόπους, ακόμη και εκείνους που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τις αγορές της για πολιτικούς λόγους», σημείωσε. «Θα παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις και το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει απολύτως προετοιμασμένο να ενεργήσει αν χρειαστεί».

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025

Ο Μπέσεντ, πρώην στέλεχος hedge fund, ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να αγοράσουν μέρος του δημόσιου χρέους, ενώ συνεργάζονται με την κυβέρνηση της Αργεντινής για τον τερματισμό της φορολογικής αργίας (σ.σ. μειωμένος φορολογικός συντελεστής), στους εξαγωγείς εμπορευμάτων που μετατρέπουν συνάλλαγμα.

Παράλληλα, είπε ότι πολλές αμερικανικές εταιρείες τον ενημέρωσαν πως σχεδιάζουν «σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις» σε διάφορους τομείς της Αργεντινής «υπό την προϋπόθεση θετικού εκλογικού αποτελέσματος», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η χώρα οδηγείται στις 26 Οκτωβρίου σε ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, όπου το δεξιό κόμμα του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι επιδιώκει να αυξήσει την κοινοβουλευτική του δύναμη.

Την Τετάρτη τα περιουσιακά στοιχεία της Αργεντινής κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ, που παρείχαν σαφείς λεπτομέρειες για τη δέσμευση στήριξης προς την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής και τον πρόεδρο Μιλέι, στενό σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το πέσο ενισχύθηκε μέσα στην εβδομάδα, αντιστρέφοντας τις πιέσεις της προηγούμενης, όταν η κεντρική τράπεζα της χώρας αναγκάστηκε να αντλήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να υπερασπιστεί το νόμισμα.

Η αναταραχή στις αγορές προκλήθηκε από το απρόσμενα αρνητικό αποτέλεσμα του κόμματος Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες, που αποδόθηκε στη δυσαρέσκεια για τα μέτρα λιτότητας και τροφοδότησε ανησυχίες για την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι θα στηρίξει την Αργεντινή, εκτιμώντας ωστόσο ότι δεν χρειάζεται οικονομική βοήθεια.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, ο Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική στήριξη προς την Αργεντινή και τον Μιλέι παραμένει σταθερή. Υπογράμμισε ότι η αγορά δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Αργεντινό ηγέτη, αλλά «κουβαλά μνήμες προηγούμενων κρίσεων».

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε μια ανισορροπία στην αγορά να εμποδίσει τις κρίσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις του», είπε.