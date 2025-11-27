Morgan Stanley για δολάριο: Προς πολυετή χαμηλά το 2026 - Καθοριστικές οι εξελίξεις στη Fed 

Το αμερικανικό δολάριο αναμένεται να σημειώνει ισχυρή πτώση εντός του 2026 προτού ανακάμψει από το δεύτερο μισό του επόμενου έτους, εκτίμησε την Τετάρτη η Morgan Stanley, ενώ οι αναλυτές αναμένουν τις εξελίξεις στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που θα επηρεάσουν την πορεία του νομίσματος.

Σημειώνεται πως για την Πέμπτη η τιμή του δείκτη δολαρίου (dollar index) ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη, στις 99,54 μονάδες. Ο δείκτης δολαρίου μετράει την επίδοση του δολαρίου έναντι έξι βασικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ (ευρώ, γιεν, βρετανική λίρα, δολάριο Καναδά, κορόνα Σουηδίας και ελβετικό φράγκο).

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν πως ο δείκτης θα υποχωρήσει στις 94 μονάδες μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Στη συνέχεια, το αμερικανικό νόμισμα θα ανακάμψει προς τις 100 μονάδες για το δεύτερο μισό του επόμενου έτους.

Οι εν λόγω προβλέψεις έρχονται καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η νομισματική πολιτική της Fed αλλά και η επόμενη μέρα για την ηγεσία που θα έχει η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Σημειώνεται πως παραδοσιακά το δολάριο τείνει να υποχωρεί σε περιβάλλον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, «χάνοντας» την ελκυστικότητα του μεταξύ των επενδυτών.

Στις 10 Δεκεμβρίου η νομισματική επιτροπή της (Fed) θα ολοκληρώσει την τελευταία συνεδρίαση της για το 2025, με τους επενδυτές να δίνουν 85% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Το τρέχον εύρος των επιτοκίων της Fed είναι στο 3,75%-4%.

Στην ανάλυση της, η Morgan Stanley υποστηρίζει πως από τον Οκτώβριο η Fed έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις για το ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα «τρέξει» με τους ρυθμούς που ανέμενε σημαντική μερίδα των αγορών.

«Η Fed πιθανότατα θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια έως ότου φθάσουν στο 3%-3,25% ως τον Ιούνιο, συμβάλλοντας σε μια αρνητική προοπτική για το δολάριο. Επιπλέον, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και η εστίαση των επενδυτών στις αλλαγές στη σύνθεση της FOMC της Fed ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα» για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανέφερε η Morgan Stanley.

Ωστόσο, οι αναλυτές του αναλυτές του επενδυτικού οίκου κάνουν λόγο για 3 παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν το δολάριο στο δεύτερο μισό του 2026, όπως η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ, στο «φόντο» των δημοσιονομικών κινήτρων που προσφέρει το μεγάλο φορολογικό πακέτο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Big Beautiful Bill) που ψηφίστηκε εντός του 2025, το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Fed μετά από το καλοκαίρι του 2026 και το σενάριο περιορισμού του hedging έναντι του δολαρίου από επιχειρήσεις και επενδυτές.

Τα σενάρια για τον Χάσετ και η ανεξαρτησία της Fed

Οι προβλέψεις της Morgan Stanley έρχονται καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επόμενο επικεφαλής της Fed, καθώς η θητεία του νυν διοικητή της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, λήγει τον Μάιο του 2026 και θεωρείται δεδομένο πως δεν θα ανανεωθεί.

Τα αμερικανικά media αναφέρουν πως η επιλογή του προέδρου Τραμπ για τον επόμενο κεντρικό τραπεζίτη των ΗΠΑ μπορεί να είναι ο νυν οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Ο Χάσετ εμφανίζεται πως καθοριστικός παράγοντας για τις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν είχε επιτεθεί σφοδρά στον Πάουελ, όταν η Fed δεν επέλεγε να προχωρήσει σε μειώσεις των επιτοκίων της (πριν από τον Οκτώβριο).

Με δεδομένη τη στάση του Χάσετ, θα έχει ενδιαφέρον το κατά πόσο μια Fed με αυτόν να κρατά τα «ηνία» μπορεί να προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής χωρίς να «τρομάξει» με απότομες κινήσεις την εμπιστοσύνη των αγορών στην αμερικανική οικονομία και προς το δολάριο ως παγκόσμιο «κυρίαρχο» στην αγορά συναλλάγματος.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί πως μπορεί να ανακοινώσει την επιλογή του για τον επόμενο επικεφαλής της Fed ακόμα και μέχρι το τέλος του 2025, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί θα δώσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στις αγορές για να προετοιμαστούν σχετικά με τον αντικαταστάτη του Πάουελ.

Ακόμα και στο σενάριο που ο Τραμπ δεν επιλέξει τον Χάσετ, είναι δεδομένο πως ο επόμενος κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ θα απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις του προέδρου για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Fed έχει απασχολήσει έντονα τους αναλυτές κατά του περασμένους μήνες, συμβάλλοντας στην πτώση που έχει σημειώσει το δολάριο εντός του 2025.

Μένει να φανεί το εάν και κατά πόσο η επιλογή του Τραμπ για την τράπεζα θα «συντηρήσει» αυτή την τάση.