Μίραν (Fed): «Βλέπει» περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν, δήλωσε ότι αναμένει η Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, παρά τον αριθμό των μη ψηφίζοντων μελών που ενδέχεται να μην το επιθυμούν.

«Αναμένω να μειώσουμε τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη», δήλωσε ο Μίραν στο podcast Monetary Matters.

«Όταν εξετάζεις την κατανομή των ψήφων στο τραπέζι, διαπιστώνεις ότι διαφέρει από την κατανομή των απόψεων. Για τον λόγο αυτό, με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, αναμένω ότι τελικά θα μειώσουμε τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αλλά τελικά τίποτα δεν είναι απολύτως σίγουρο», πρόσθεσε.