Μήνυμα του Κουκ (Apple) στο Πεκίνο: Ενισχύουμε τις επενδύσεις μας στην Κίνα

Η Apple θα ενισχύσει τις επενδύσεις στην Κίνα και θα εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία της εκεί, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Τιμ Κουκ στον Κινέζο υπουργό Βιομηχανίας κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη στην πρωτεύουσα, Πεκίνο.

Τα σχόλια αυτά έρχονται σε μια στιγμή που η εταιρεία κατασκευής των iPhone επιδιώκει να αποφύγει τους αμερικανικούς δασμούς στις αποστολές από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, που αποτελούν κέντρα παραγωγής της, ενισχύοντας τις ήδη σημαντικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 600 δισ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Κίνα ελπίζει ότι η Apple θα συνεχίσει να εξερευνά την κινεζική αγορά, δήλωσε στον Κουκ ο Λι Λετσένγκ, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την πληροφορική, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να προωθεί ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Apple.

Ο Κουκ, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, επισκέφθηκε το κατάστημα της Apple στη Σαγκάη και συναντήθηκε με Κινέζους προγραμματιστές παιχνιδιών και τον σχεδιαστή των δημοφιλών κουκλών Labubu, όπως ανέφερε σε αναρτήσεις του στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Weibo.

Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι το iPhone Air θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Κίνα, αφού το υπουργείο άνοιξε τον δρόμο για τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα eSIM.

Όταν ο Κουκεπισκέφθηκε την Κίνα τον Μάρτιο, η Apple αποκάλυψε τα σχέδιά της για ένα νέο ταμείο καθαρής ενέργειας αξίας 720 εκατομμυρίων γιουάν (101 εκατ.δολάρια).