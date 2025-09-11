Wall Street

Πλησιάζουν τα γενέθλια του τριετούς bull market της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς που στηρίχθηκε στη δυναμική της οικονομίας και στα κέρδη των μετοχών του λεγόμενου Big Tech.

Θα συνεχίσουν οι μετοχές την ανοδική τους πορεία στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας, τώρα που οι αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed θα βελτιώσουν το φόντο ή θα υπάρξει διακοπή λόγω κόπωσης των αγοραστών;

Ο δείκτης αναφοράς S&P500 κατέγραψε χαμηλό γύρω στις 3.577 μονάδες στις αρχές Οκτωβρίου του 2022 μετά από πτώση 25% τους προηγούμενους 10 μήνες.

Η έξαρση του πληθωρισμού που ώθησε τη Fed σε σειρά επιτοκιακών αυξήσεων, οι ανησυχίες για ύφεση και ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσαν το χειρότερο selloff από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008.

H αγορά άλλαξε ρότα το φθινόπωρο του 2022 όταν ο πληθωρισμός άρχισε να υποχωρεί. Η εμφάνιση του ChatGPT της OpenAI πυροδότησε την άνθηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από τότε ο S&P500 έχει ανακάμψει πάνω από 81%. Απέφυγε οριακά να γλιστρήσει σε bear market τη φετινή άνοιξη και δείχνει έτοιμος να εισέλθει στην τέταρτη χρονιά του bull market.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του επενδυτικού οίκου LPL Financial, τα περισσότερα bull markets έχουν διάρκεια γύρω στα πέντε έτη. Το αν τα κέρδη συνεχίσουν μετά τα πρώτα τρία είναι σημαντική ένδειξη για τη διατηρησιμότητα του ράλι.

Με βάση την ιστορική εμπειρία, μετά την ανάκαμψη από τη βουτιά της αγοράς την Ἠμέρα Απελευθέρωσης αυτό το bull market μπορεί να έχει άλλους 27 μήνες να τρέξει και πρόσθετο ανοδικό περιθώριο 51% πριν εξαντληθεί.

Οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα παίξουν σημαντικό ρόλο επίσης, εκτιμούν οι αναλυτές της Goldman Sachs Asset Management. O S&P500 συνηθίζει να σημειώνει άνοδο 8% κατά μέσο όρο στο 12μηνο που ακολουθεί μια μείωση της Fed.

«Ο πήχης για να συνεχίσουν οι αμερικανικές μετοχές τις δυνατές τους αποδόσεις είναι ψηλά χωρίς αμφιβολία. Όμως, πιστεύουμε οι η χαλάρωση της Fed και η δυναμική της οικονομίας μπορούν να στηρίξουν τις αποτιμήσεις και την αύξηση της κερδοφορίας, δίνοντας δρόμο στο ράλι», αναφέρουν σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας.

Διαφορετική είναι η εκτίμηση των strategists της RBC Capital Markets που βλέπουν σημάδια κόπωσης των αγοραστών, υψηλές αποτιμήσεις, εποχική αδυναμία και εξασθένηση της bullish διάθεσης της αγοράς.

Ο δείκτης των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές της Deutsche Bank υποχωρεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες αλλά παραμένει ελαφρώς πάνω από το ουδέτερο επίπεδο. Η έκθεση των επαγγελματιών διαχειριστών δείχνει ένα ήπιο «underweight».

Μπορεί οι μετοχές στη Wall Street να σκαρφάλωσαν σε νέα ιστορική κορυφή μετά τα στοιχεία της αγοράς εργασίας που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και ήταν ασθενέστερα από ότι αναμενόταν, ωστόσο, μερικοί επενδυτικοί οίκοι προειδοποιούν ότι η απόφαση της Fed στις 17 του μηνός μπορεί να φέρει μια αντίδραση «sell the news» στην αγορά.

Μπορεί να υπάρξει ξεφόρτωμα μετοχών όταν η Fed ανακοινώσει ότι μειώνει το κόστος χρήματος όπως ευρέως αναμένεται.