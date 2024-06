Μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο: Τι θα κάνει ο χρυσός

Η ιστορία των κεντρικών τραπεζών με τα επιτόκια, θυμίζει το γνωστό παραμύθι με τον βοσκό και το λύκο. Υπόσχονται μειώσεις οι τράπεζες, φωνάζει ο βοσκός για τον ερχομό του λύκου. Και όταν πράγματι θα έρθει ο λύκος και υποχωρήσουν τα επιτόκια, όλοι θα μείνουν ακίνητοι. Οι περισσότεροι αναλυτές των αγορών ανέμεναν μειώσεις επιτοκίων ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν διαψευσθεί.

Αντίθετα, οι χρηματιστηριακές αγορές συμπεριφέρονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, προεξοφλώντας εδώ και μήνες τις μειώσεις αυτές, όποτε και αν έρθουν στο μέλλον. Άλλωστε το μότο που κυριαρχεί ανάμεσα στους traders είναι το : «the direction rather than the timing is important». Δηλαδή, ότι είναι πιο σημαντική η κατεύθυνση των επιτοκίων, παρά ο ακριβής χρόνος.

Μέσα από αυτό το πρίσμα οι επενδυτές δείχνουν να αδιαφορούν τόσο για τον χρονικό προσδιορισμό της μείωσης των επιτοκίων όπως παρουσιάζονται στις αναλύσεις, όσο και για τις προβλέψεις που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες εκθέσεις. Για παράδειγμα, η Citi σε έκθεση της τον Οκτώβριο, ανέμενε μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο, τον Δεκέμβριο αναθεώρησε τη θέση της μεταφέροντας την ημερομηνία για τον Απρίλιο, στις 17 Ιανουαρίου είχε προβλέψει μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, στις 2 Απριλίου είχε αναφερθεί σε 5 (ολογράφως πέντε) μειώσεις μέσα στο 2024, στις 29 Απριλίου περίμενε την πρώτη μείωση των επιτοκίων τον Ιούλιο και στην πρόσφατη έκθεση της 16ης Ιουνίου ανέφερε ότι αναμένει δύο μειώσεις μέσα στο 2024 αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

Κατά μέσο όρο οι χρηματιστηριακές αναλύσεις αναφέρονταν στις εκθέσεις τους για το οικονομικό έτος 2024, σε πέντε με έξι μειώσεις επιτοκίων, ενώ σήμερα το καλύτερο σενάριο αναφέρεται σε δύο και το αμέσως χειρότερο σε μία. Και δεν είναι λίγοι, όσοι εκτιμούν ότι θα υπάρξει μείωση τον Σεπτέμβριο που θα συνοδευτεί από άνοδο μέσα στο τρίμηνο που θα ακολουθήσει.

Στην πρόσφατη έκθεση της Citi, αναμένεται ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων από την πλευρά της Fed, της ECB (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και της ΒοΕ (Τράπεζα της Αγγλίας) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Σεπτεμβρίου, παρά τον επίμονο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Και είναι η πρώτη φορά που οι κεντρικοί τραπεζίτες αρχίζουν να αναφέρονται σε πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις αυξήσεις των μισθών, ενώ περνά σε δεύτερη μοίρα η επιρροή του πληθωρισμού της απληστίας (αγγλοσαξονικός όρος: greedflation) δηλαδή των υπερβολικών ανατιμήσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων με στόχο της αύξηση των κερδών τους. Έτσι σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, η κύρια εσωτερική πηγή πιέσεων στον πληθωρισμό σήμερα είναι οι μισθοί και όχι τα επιχειρηματικά κέρδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Fed Rate Monitor Tool το 62% των traders ομολόγων της Wall Street, εκτιμά ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων θα αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο. Ένα ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το 47% της περασμένης εβδομάδας. Παράλληλα το 72% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα υπάρξουν δυο μειώσεις μέσα στο 2024.

Η εικόνα για την κομβική συνεδρίαση της Fed στις 18 Σεπτεμβρίου είναι η ακόλουθη. Περίπου το 30% των traders εκτιμά ότι το επιτόκιο θα βρίσκεται μεταξύ 5,25% και 5,50%, το 62% των traders ότι θα βρίσκεται ανάμεσα στο 5.00% και 5,25% και το 8% ανάμεσα στο 4,75% και 5,00%.

Η εικόνα για το τέλος του έτους και για τη συνεδρίαση της Fed στις 18 Δεκεμβρίου, είναι διαφορετική. Όπως παρατηρούμε και στο ακόλουθο γράφημα, το 45% των traders εκτιμά τον στόχο ανάμεσα στο 4,75% και στο 5,00%, το 25,3% ανάμεσα στο 4,50% και στο 4,75%, το 23,5% ανάμεσα στο 5,00% και στο 5,25%, το 3,4% στο 5,25% - 5,50% δηλαδή στα σημερινά επίπεδα και το 2,7% εκτιμά ότι τα επιτόκια θα βρεθούν στο 4,25% - 4,50%. Παράλληλα παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των traders που έχουν πεισθεί ότι θα μειωθούν τα επιτόκια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης εβδομάδας.

Και ενώ η Wall Street συνεχίζει το παρατεταμένο ανοδικό της ράλι, με το βλέμμα στραμμένο λίγο ανησυχητικά προς τις κλυδωνιζόμενες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, η τιμή του χρυσού μετά από ένα σύντομο sell off προς τη στήριξη των $2.300/oz, σήμερα βρίσκεται ξανά με σχετική ευκολία στα $2.348/oz. Δηλαδή μόλις 5% από το υψηλό κλείσιμο που είχε καταγράψει τον Μάιο.

H υποχώρηση της τιμής του χρυσού προκλήθηκε τόσο από την άνοδο του αμερικανικού δολαρίου, όσο και από την μειωμένη ζήτηση για φυσικό χρυσό από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Μια κίνηση που πιθανότατα να ανατρέπει την κινεζική πολιτική που ακολουθείται τους τελευταίους 18 μήνες και που στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής του χρυσού στα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα από το kitco. Σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, κατέχει συνολικά 72,8 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού.

Σύμφωνα με τους αναλυτές εμπορευμάτων και πολύτιμων μετάλλων, το επόμενο ράλι του χρυσού, του οποίου η τιμή από την αρχή του έτους έχει αυξηθεί κατά 12%, τοποθετείται χρονικά στο Q4. H νέα άνοδος σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα προκληθεί αφ’ ενός από τις μειώσεις των επιτοκίων και αφ’ ετέρου από το τεταμένο προεκλογικό σκηνικό των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα για την οικονομική και δημοσιονομική στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Λευκός Οίκος από το 2025 και μετά.