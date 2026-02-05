Το μεγάλο στοίχημα της τράπεζας Santander στις ΗΠΑ με μια εξαγορά $12 δισ.

Η Ana Botin, εκτελεστική πρόεδρος του ισπανικού τραπεζικού ομίλου Santander, δεν είχε κρύψει ποτέ τη φιλοδοξία της να μετατρέψει την Banco Santander σε μια κορυφαία τράπεζα στις ΗΠΑ. Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει $12 δισ, για να το πετύχει.

Το προτεινόμενο buyout της Webster Financial Corp. θα είναι η μεγαλύτερη εξαγορά αμερικανικής τράπεζας από ευρωπαϊκή τράπεζα της ηπειρωτικής Ευρώπης που έχει γίνει ποτέ, σύμφωνα με το Bloomberg. Εφόσον ολοκληρωθεί θα επισφραγίσει το μπαράζ συμφωνιών στις οποίες έχει επιδοθεί η Botin.

Από την περυσινή άνοιξη η εκτελεστική πρόεδρος αξιοποιεί την υψηλή τιμή της μετοχής της ισπανικής τράπεζας και τα έσοδα από την πώληση συμμετοχής σε πολωνική τράπεζα για να ενισχύσει την παρουσία της Santander στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον στις ΗΠΑ.

«Πρόκειται για μια στρατηγικά σημαντική εξαγορά καθώς μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας που είναι να είμαστε μια από τις πιο κερδοφόρες τράπεζες στις ΗΠΑ», δήλωσε την Τετάρτη.

Το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην αγορά των ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Botin

ενισχύει τα στελέχη της επενδυτικής τράπεζας και λανσάρει ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η Santander, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρωζώνη με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία, διαθέτει μόλις 4 εκατ. ενεργούς πελάτες στις ΗΠΑ, δηλαδή γύρω στο 4% της συνολικής της πελατείας. Συγκριτικά, έχει 12 εκατ. πελάτες στο Μεξικό και 34 εκατ. στη Βραζιλία.

Η εξαγορά της Webster Financial θα δώσει στον όμιλο μια πλήρη τραπεζική παρουσία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, δίκτυο περίπου 200 καταστημάτων και ενεργητικό ύψους $84 δισ. Η εξαγορά θα προσθέσει πάνω από 5 εκατ. πελάτες.

Η πρόταση εξαγοράς που πρέπει να πάρει την έγκριση των μετόχων εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει σχεδόν την κερδοφορία της στις ΗΠΑ μέχρι το 2028. Η ισπανική τράπεζα προσδοκά συνέργειες γύρω στα $800 εκατ.

Οι καταθέσεις της αμερικανικής τράπεζας, ύψους $69 δισ., αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τη Santander στη δραστηριότητα χρηματοδότησης αγορών αυτοκινήτων.

Η προσφορά της Santander ανέρχεται στα $75 για κάθε μετοχή της Webster και ένα πριμ 14% σε σχέση με τη μέση τιμή τριών ημερών της Webster.

Οι μέτοχοι της Webster Financial θα λάβουν $48,75 ανά μετοχή σε μετρητά και 2,0548 μετοχές της Santander για κάθε μετοχή της Webster.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Santander διπλασιάζει το στοίχημα της στη λιανική τραπεζική στις ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι αν η Webster είναι το σωστό ντηλ που θα καταστήσει την ισπανική τράπεζα οριστικά μια ανταγωνιστική τράπεζα στην αγορά λιανικής τραπεζικής των ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.

O ανταγωνισμός με τους αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς στη δική τους αγορά δεν ήταν εύκολος για καμία ευρωπαϊκή τράπεζα. Εν μέρει αυτός είναι ο λόγος που πολλές επέλεξαν να αποσυρθούν.

Η ισπανική ΒΒVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) αποχώρησε από τις ΗΠΑ το 2020 και έναν χρόνο αργότερα το ίδιο έπραξε και η γαλλική BNP Paribas. H HSBC έχει επίσης αποχωρήσει από την αμερικανική λιανική αγορά.

Αντίθετα, η Botin έχει συνεχίσει αταλάντευτα υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποτελούν μια κρίσιμη αγορά για κάθε τράπεζα με παγκόσμιες φιλοδοξίες.

Τα χέρια της έχουν ενισχυθεί από την εκρηκτική άνοδο της μετοχής της Santander που έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, δίνοντας στον όμιλο μια κεφαλαιοποίηση γύρω στα 160 δις ευρώ και στη Botin ένα δυνατό νόμισμα για συμφωνίες.

Πέρυσι η μετοχή της Santander σημείωσε άνοδο 125%.