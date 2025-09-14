Με το βλέμμα στην FED και το τριπλό κλείσιμο παραγώγων

Οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ οδηγούν σε νέο ράλι τη Wall Street και τους κινεζικούς δείκτες σε νέα υψηλά δέκα ετών με τον ιαπωνικό Nikkei να σημειώνει και νέο ρεκόρ, ενόψει του τριπλού κλείσιμου παραγώγων της επόμενης εβδομάδας.

Οι αγορές πλέον δίνουν πιθανότητα το «απόλυτο 100%» για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FED την επόμενη εβδομάδα, ενώ δεν αποκλείουν και μια επιθετικότερη μείωση κατά 50 μ.β. Παράλληλα, τα στοιχεία της ανεργίας (κυρίως η αναθεώρηση κατά -911000), άνοιξαν τον δρόμο για άλλες δύο μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, με τους επενδυτές να δίνουν πιθανότητα περίπου 90% σε αυτό το σενάριο.

Ωστόσο, τα στοιχεία του πληθωρισμού παραμένουν το μεγάλο ερωτηματικό, καθώς δεν μπορεί να πιάσει το όριο του 2%. Τόσο οι αριθμοί για την απασχόληση όσο και για τον πληθωρισμό ήταν χειρότεροι από τους αναμενόμενους.

Ο στασιμοπληθωρισμός πλησιάζει ή έχει ήδη έρθει. Με 263 χιλιάδες αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας (ο υψηλότερος αριθμός σε δύο χρόνια!) και τον μηνιαίο ΔΤΚ στο 0,4% αντί για το αναμενόμενο 0,3%, η αγορά έχει επικεντρωθεί στη μείωση των επιτοκίων, που περιπλέκει περισσότερο την εικόνα αλλά ενισχύει τις αγορές, και αυτό είναι το σημαντικότερο για την επενδυτική κοινότητα.

Οι ασιατικές αγορές σε νέα υψηλά

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημειώνει άνοδο 0,9% σε νέο ρεκόρ στις 44,785,79 μονάδες μετά το ιστορικό υψηλό της Πέμπτης. Στην Κίνα οι δείκτες κινούνται σε νέα υψηλά δέκα ετών με τον ενθουσιασμό για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης να οδηγεί το Χονγκ Κονγκ σε υψηλό τεσσάρων ετών.

Ειδικότερα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στις 26.388,16 μονάδες σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο από τον Αύγουστο του 2021. Ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng Tech στο μεταξύ σημειώνει άλμα άνω του 2% με την Alibaba να κερδίζει 7% και την Baibu να ενισχύεται πάνω από 9% εν μέσω αναφορών ότι οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν εσωτερικά σχεδιασμένα τσιπ για την εκπαίδευση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης τους, αντικαθιστώντας εν μέρει αυτά της Nvidia. Οι Κινέζοι αντεπιτίθενται και πάλι με νέες τρικλοποδιές στις υπέροχες μετοχές της Wall Street!

Ο δείκτης USD είναι έτοιμος για ράλι

Πότε θα ξεκινήσει τελικά αυτό το ράλι; Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Ίσως η απόφαση για το επιτόκιο να πυροδοτήσει το ράλι, ακόμη και αν πρόκειται για μια ευρέως αναμενόμενη μείωση. Άλλωστε, οι αγορές τείνουν να κινούνται με βάση φήμες και στη συνέχεια να αντιστρέφονται με βάση το πραγματικό γεγονός. Σε αυτό το σημείο θα τονίσω για ακόμη μία φορά την τρομερή διαφήμιση που γίνεται από όλους τους οίκους για τις ευρωπαϊκές αγορές, όπου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία θα εισέλθουν επιπλέον 1,3 τρις αμερικάνικα κεφάλαια για να επενδύσουν σε άμυνα και τράπεζες.

Τώρα με τον Τραμπ στο τιμόνι και τόσες απαλλαγές που δίνει για επενδύσεις στις ΗΠΑ πως θα φύγουν αυτά τα κεφάλαια για Ευρώπη είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μάλλον βλέπω να εισπράττουν τα κέρδη τους σε ευρώ και να τα μετατρέπουν σε δολάρια, τα οποία θα πάρουν την ανιούσα και πάλι και στη συνέχεια θα πουλήσουν τα ακριβά αμερικάνικα οπλικά συστήματα, το αέριο κλπ. στους «ιθαγενείς της Ευρώπης». Ο δείκτης δολαρίου θα μας δείξει!

Ο πληθωρισμός δε θα πέσει στο 2%

Οι τιμές των βασικών αγαθών συνέχισαν να επιταχύνονται. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των βασικών αγαθών είναι +1,54%. Με εξαίρεση την απότομη αύξηση της COVID, αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού βασικών αγαθών από το 2012. Μέρος αυτού οφείλεται σίγουρα στους δασμούς και θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη ανησυχία είναι ότι η επανένταξη της εγχώριας παραγωγής θα καταστήσει πολύ δύσκολη την επιστροφή του πληθωρισμού βασικών αγαθών σε χαμηλότερα επίπεδα, εάν οι βασικές υπηρεσίες (+3,59% σε ετήσια βάση) σταματήσουν να βελτιώνονται, όπως υποδηλώνει το διάγραμμα.

Η μείωση των επιτοκίων της FED κλείνει τον τριετή κύκλο ανόδου των αγορών

Σύμφωνα με τη λογική εξέλιξη των πραγμάτων η οποία ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια δεν λειτουργεί, οι αγορές προεξόφλησαν 3 μειώσεις εφέτος και πριν λίγο ένας οίκος έδωσε και 4 μειώσεις για να μπορέσει να μακρύνει το θετικό διάστημα του ξεφορτώματος των χαρτιών.

Η Fed θα χαλαρώσει την πολιτική της με τον μέσο πληθωρισμό να σταθεροποιείται γύρω στο 3,6%. Για την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε 0,25%, αλλά δεν θα με εξέπληττε και μια χαλάρωση 50 μονάδων βάσης, ώστε να δει ο Πάουελ πως θα αντιδράσουν οι αγορές, παρόλο που είναι εντελώς αβάσιμο ως κίνηση. Το πρόβλημα για την FED, τη δεδομένη στιγμή, είναι να μειώσει τα επιτόκια με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, χωρίς σαφή πορεία για να φθάσει σε έναν επιθυμητό στόχο.

Ποιος στόχος; Του 2%; Του επόμενου που θα ανέβει στο 3%; Στο 4%; κ.ο.κ. Αλήθεια ακούσατε τελευταία τον Πάουελ να μιλάει με αριθμούς στόχους, πέρα από το βασικό παραμύθι! Υπάρχει στόχος ή για ακόμη μία φορά η FED θα ακολουθήσει το «πάμε κι όπου βγει»;