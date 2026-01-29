«Μαζεύεται» η μείωση των κερδών για τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Μικρότερες απώλειες για τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένουν τις τελευταίες μέρες οι αναλυτές, εν μέσω του «μπαράζ» των σχετικών ανακοινώσεων που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG I/B/E/S, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να αναφέρουν μέση μείωση 3,9% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2025, ελαφρώς καλύτερη από τη μείωση 4,2% που ανέμεναν οι αναλυτές πριν από μια εβδομάδα.

Τα έσοδα επίσης προβλέπεται να μειωθούν, με τους αναλυτές να αναμένουν μείωση 3,5%, αμετάβλητη από την εκτίμηση της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με την έκθεση της LSEG.

Οι προβλέψεις για τα αποτελέσματα των εταιρειών του πανευρωπαϊκού Stoxx 600v έχουν επιδεινωθεί σταθερά μετά από ένα έτος εμπορικών αναταραχών από την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου των ευρωπαϊκών blue-chips προβλέπονταν να αυξηθούν έως και 11,1% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, ακριβώς πριν ο Τραμπ ανακοινώσει τα σχέδιά του για μια ευρεία γκάμα δασμών.

Τώρα αναμένεται να παρουσιάσουν τη χειρότερη ετήσια μεταβολή των τελευταίων επτά τριμήνων.

Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα δείξει πώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις σκληρές εμπορικές αναταραχές, με τους ηγέτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ανησυχούν ότι η ενίσχυση του ευρώ μειώνει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εξαγωγέων.