LandSpace: Η κινεζική εταιρεία που θέλει να «χτυπήσει» την SpaceX του 'Ιλον Μασκ

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ένα μεγάλο μέρος των διεθνών επενδυτών αλλά και της κοινής γνώμης περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να δει αν θα γίνει πραγματικότητα φέτος η είσοδος της αμερικανικής SpaceX, της πρωτοπόρας εταιρείας που αυτή την εποχή κυριαρχεί στον τομέα των εκτοξεύσεων πυραύλων για διαφόρων ειδών διαστημικές αποστολές, στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και πολλές εβδομάδες αναφέρουν πως η εταιρεία της οποίας συνιδρυτής, μεγαλύτερος μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο γνωστός σε όλους Ίλον Μασκ, έχει βάλει μπρος την σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters από την 29η Δεκεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αρχική δημόσια εγγραφή. Ο διεθνής οικονομικός Τύπος εκτιμά μάλιστα πως η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν αυτές επαληθευθούν, με δεδομένο το σημαντικό ποσοστό των μετοχών της που έχει στα χέρια του ο Μασκ είναι πολύ πιθανόν να δούμε μπροστά μας τον πρώτο άνθρωπο με αξία περιουσίας πάνω από το ένα τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μπορεί η SpaceX να έχει ξεκινήσει την διαδικασία αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα είναι η πρώτη διεθνής διαστημική εταιρεία που θα καταφέρει να αντλήσει ένα σημαντικό ποσό από επενδυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, δεν αποκλείεται η πρώτη μεγάλη αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στον διαστημικό χώρο να γίνει στην Κίνα.

Η LandSpace η οποία ιδρύθηκε το 2015, είναι μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες στην Κίνα και ασχολείται κυρίως με την έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία πυραύλων μέσου και μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση δορυφόρων στο διάστημα.

Σε αντίθεση με την SpaceX που αποτελεί ένα πρότυπο για αυτήν, η κινεζική εταιρεία βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και τα οικονομικά της μεγέθη είναι πενιχρά. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως η LandSpace δεν αποτελεί δυνητική απειλή για την αμερικανική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το παραπάνω αλλά και προηγούμενα άρθρα του Reuters η επιχείρηση είναι η πρώτη, και μοναδική μέχρι τώρα, κινεζική που έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει πειραματική πτήση με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο, τον Zhuque-3, πριν περίπου ένα μήνα, στις 3 Δεκεμβρίου.

Η αλήθεια είναι πως τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά αλλά θα χρειαστούν και άλλες προσπάθειες μέχρι να καταφέρει η κινεζική επιχείρηση να εκτοξεύσει πύραυλο του οποίου όλα τα μέρη θα επιστρέψουν σε καλή κατάσταση στην Γη. Μέχρι τώρα μόνο δύο εταιρείες στον κόσμο το έχουν καταφέρει, η SpaceX που είναι η πρώτη που το κατάφερε και η Blue Origin του Jeff Bezos.

Λογικά όμως, αργά ή γρήγορα θα το πετύχει και η LandSpace θα γίνει και αυτή μέλος του κλαμπ που μέχρι τώρα έχει μόνο δύο συμμετοχές.

Πάνω σε αυτό το θέμα, ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως τον περασμένο Οκτώβριο ο Μασκ δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στο δίκτυ X (πρώην Twitter), πως ο σχεδιασμός του πυραύλου Zhuque-3 είναι πολύ καλός και πως ο κινεζικός πύραυλος θα μπορούσε ίσως και να ξεπεράσει τον Falcon 9, τον πιο εξελιγμένο πύραυλο της SpaceX.

Η LandSpace έχει δηλώσει πως όταν ολοκληρωθεί η εξέλιξη του Zhuque-3, αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 20 διαστημικές αποστολές και θα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει ένα φορτίο πολλών δορυφόρων βάρους μέχρι και 18 τόνων.

Η διαδικασία εξέλιξης του παραπάνω πυραύλου θα απαιτήσει πολλά κεφάλαια και η LandSpace ελπίζει πως ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα τα εξασφαλίσει μέσα από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Σανγκάης και συγκεκριμένα στο STAR Market, ένα κομμάτι του χρηματιστηρίου που έχει υιοθετήσει στοιχεία από τον τρόπο λειτουργίας του αμερικανικού Nasdaq. Η διαδικασία για την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο προχωρά αρκετά γρήγορα.

Την Τετάρτη 31η Δεκεμβρίου το χρηματιστήριο της Σανγκάης έκανε δεκτή την αίτηση αρχικής δημόσιας εγγραφής. Όπως μάλιστα διαβάσαμε σε άρθρο της South China Morning Post (scmp.com) της 2ης Ιανουαρίου, αυτό έγινε μόλις 8 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ονομάζεται tutoring και στην ουσία περιλαμβάνει την ενημέρωση των διοικητικών στελεχών της προς εισαγωγή εταιρείας σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία της αρχικής δημόσιας εγγραφής.

Το ασυνήθιστα μικρό αυτό χρονικό διάστημα εξηγείται και από την απόφαση των αρχών του χρηματιστηρίου της Σανγκάης να καταργήσουν τα κριτήρια που σχετίζονται με την κερδοφορία για τις εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα των διαστημικών πυραύλων που προορίζονται για εμπορική χρήση.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την 26η Δεκεμβρίου και όπως επισήμανε το άρθρο της scmp.com, δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες του τομέα να κινηθούν με ταχύτητα προς το χρηματιστήριο και να εξασφαλίσουν πολύτιμη χρηματοδότηση.

Το κριτήριο κερδοφορίας αντικαταστάθηκε από την απαίτηση να έχει σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια επιτυχημένης εκτόξευσης επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων μεσαία και μεγάλου μεγέθους που μπορούν να βάλουν αντικείμενα σε τροχιά γύρω από την γη.

Η απόφαση του χρηματιστηρίου προφανώς δεν είναι τυχαία αφού η ενίσχυση του τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας είναι ένας από τους πιο βασικούς στόχους του τελευταίου πενταετούς οικονομικού αναπτυξιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την scmp.com, 10 ακόμα εταιρείες του τομέα εκτός από την LandSpace έχουν ξεκινήσει τις γρήγορες διαδικασίες για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Οι πληροφορίες της scmp.com και του Reuters αναφέρουν πως η LandSpace ελπίζει πως θα καταφέρει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από την αρχική δημόσια εγγραφή της στο χρηματιστήριο της Σανγκάης. Το ποσό μπορεί να φαίνεται μικροσκοπικό σε σχέση με αυτά που φιλοδοξεί να αντλήσει η SpaceX αλλά για την φιλόδοξη κινεζική επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό και θα της δώσει την δυνατότητα να εντείνει και να επιταχύνει την προσπάθειά της για την τελειοποίηση του πυραύλου Zhuque-3.

Για να πάρουμε μία καλύτερη ιδέα για το πόσο σημαντική θα είναι αυτή η χρηματοδότηση, εφόσον βέβαια τα πράγματα πάνε καλά, μας δίνει ένα άρθρο του Reuters από την 23η Δεκεμβρίου. Σε αυτό αναφέρεται πως η συνολική χρηματοδότηση της εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Έχοντας παρακολουθήσει την πολύ καλή χρηματιστηριακή πορεία των κινεζικών τεχνολογικών επιχειρήσεων από την αρχή του 2025, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, πιστεύουμε πως οι Κινέζοι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές θα σπεύσουν να ενισχύσουν και τον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Δεν θα εκπλαγούμε μάλιστα αν οι διαστημικές εταιρείες που θα εισαχθούν στα χρηματιστήρια τους επόμενους μήνες κλέψουν την παράσταση στην κινεζική χρηματιστηριακή αγορά. Ούτε αν οι εταιρείες σαν την LandSpace τελικά αντλήσουν ακόμα περισσότερα κεφάλαια από αυτά που ελπίζουν τώρα.

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν πως αυτή την στιγμή κινδυνεύει η δεσπόζουσα θέση της SpaceX στην παγκόσμια διαστημική βιομηχανία.

Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε και σε αυτόν τον τομέα την επανάληψη μίας έκπληξης όπως αυτή που δοκίμασαν οι επενδυτές στην αρχή του 2025 όταν ξαφνικά όλοι μας ανακαλύψαμε πως η κινεζική πρόοδος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο νομίζαμε. Ποιος ξέρει, ίσως η LandSpace μπορεί να παίξει τον ρόλο της DeepSeek στον τομέα του διαστήματος.