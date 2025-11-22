Η Ευρώπη πρέπει να ρίξει τα εσωτερικά της εμπόδια για να προχωρήσει από ένα αναπτυξιακό μοντέλο που βασίζεται στις εξαγωγές, είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ομιλία της ενώπιον τραπεζιτών, η Λαγκάρντ έδωσε επίσης έμφαση στις ευπάθειες τις εργαλειοποίησης κρίσιμων υλικών και τεχνολογιών. «Η ευαλωτότητα της Ευρώπης προκύπτει από ένα αναπτυξιακό μοντέλο που στρέφεται προς έναν κόσμο, ο οποίος σταδιακά εξαφανίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Το 2022 η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ξεκινώντας τον μεγαλύτερο και μακροβιότερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προς έκπληξη πολλών οικονομολόγων, η Ευρώπη απέφυγε μία ύφεση παρά την εκτίναξη των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Έχοντας όμως περάσει αυτή την πρόκληση, φέτος προέκυψε νέο πρόβλημα από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τη μακροχρόνια στρατιωτική συμμαχία ΗΠΑ-Ευρώπης και έβαλε εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο.

«Οι εξαγωγές έχουν γίνει μία όλο και λιγότερο αξιόπιστη ατμομηχανή ανάπτυξης, αντανακλώντας το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο», είπε η Λαγκάρντ. «Οι εξαγωγές αναμένεται να αφαιρέσουν από την ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια» τόνισε.

Αντί να βασίζεται στην εξωτερική ζήτηση, η οποία μειώνεται, η Λαγκάρντ είπε ότι η Ε.Ε. οφείλει να μειώσει γρήγορα τα εσωτερικά της εμπόδια, τα οποία αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άλλες χώρες λόγω των ακριβών διαδικασιών συμμόρφωσης με τους εθνικούς κανόνες. «Η ανάλυση της ΕΚΤ διαπιστώνει ότι τα εσωτερικά εμπόδια στις αγορές υπηρεσιών και αγαθών αντιστοιχούν σε δασμούς περίπου 100% και 65% αντίστοιχα», είπε η Λαγκάρντ.

Συμπλήρωσε επίσης ότι προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές γρήγορα, η Ε.Ε. πρέπει να παίρνει περισσότερες αποφάσεις με ψήφο πλειοψηφίας και να καταργήσει την πολιτική του βέτο σε σημαντικά μέτρα.

«Ρυθμίσεις όπως η εναρμόνιση των κανόνων ΦΠΑ ή του καθορισμού μιας επιχειρηματικής φορολογικής βάσης έχουν κολλήσει λόγω των εθνικών βέτο, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να περιηγηθούν σε έναν λαβύρινθο κατακερματισμένων φορολογικών καθεστώτων», είπε.

Η Λαγκάρντ επίσης υπερασπίστηκε τη δημιουργία του «28ου καθεστώτος», δηλαδή νομικών πλαισίων που εφαρμόζουν κατά μήκος της Ε.Ε., τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις έναντι εθνικών κανόνων. «Ενα καθεστώς ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου θα έδινε στις επιχειρήσεις ένα ευκολότερο μονοπάτι για να λειτουργήσουν διασυνοριακά, μειώνοντας την πολυπλοκότητα 27 διαφορετικών εθνικών συστημάτων», είπε.



Και για τις δύο προτάσεις υπάρχουν αντιδράσεις από μέλη της Ε.Ε., τα οποία θέλουν περισσότερο να προστατεύσουν τον εθνικό έλεγχο παρά τη φορολογία και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Η Lagarde είπε όμως ότι η αφαίρεση των εθνικών εμποδίων είναι κρίσιμη αν η ευρωπαϊκή οικονομία θέλει να γίνει πραγματικά ισχυρή και όχι να παραμείνει απλώς ανθεκτική. «Αν καταστήσουμε πραγματικά ενιαία την Ενιαία μας Αγορά, η ανάπτυξη της Ευρώπης δεν θα εξαρτάται πια από τις αποφάσεις των άλλων, αλλά από τις δικές μας επιλογές», τόνισε.