Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Η ΕΕ δεν χρειάζεται και τους 27 για να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προέτρεψε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να βασιστούν σε «συνασπισμούς προθύμων» για να προωθήσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση δεν χρειάζεται και τις 27 χώρες να συμμετάσχουν για να προχωρήσει.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Wall Street Journal, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, η Λαγκάρντ επισήμανε την ευρωζώνη των 21 χωρών ως απόδειξη ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πλήρη ομοφωνία των κρατών μελών της ΕΕ. «Δεν έχουμε τους 27 γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κι όμως αυτό λειτουργεί», είπε.

Τα σχόλια της Λαγκάρντ έρχονται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν πώς να ολοκληρώσουν την εδώ και καιρό καθυστερημένη ένωση κεφαλαιαγορών του μπλοκ. Το έργο, που τώρα ονομάζεται «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», αποσκοπεί στην εμβάθυνση των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών αγορών και στην κινητοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων.

Η απογοήτευση για την αργή πρόοδο έχει οδηγήσει πολλά μεγάλα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, να υποστηρίξουν μια προσέγγιση δύο ταχυτήτων, που θα επέτρεπε σε μικρότερες ομάδες χωρών να ενσωματωθούν ταχύτερα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο «ενισχυμένης συνεργασίας» εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία.

Η Λαγκάρντ, της οποίας η θητεία ως πρόεδρος της ΕΚΤ διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027 και η οποία έχει αντιμετωπίσει εικασίες για πιθανή πρόωρη αποχώρησή της, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.

Σε ένδειξη αυξανόμενης ανυπομονησίας, η Λαγκάρντ απέστειλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στους ηγέτες της ΕΕ μια λίστα ελέγχου πέντε σημείων με «επείγοντα απαραίτητα» μέτρα υπό τον τίτλο «Ώρα για δράση», στην οποία περιγράφονται μέτρα για την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, την εταιρική εναρμόνιση και τον συντονισμό της έρευνας.

Ακόμη και η μερική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα ενίσχυε σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης, δήλωσε στην Wall Street Journal.