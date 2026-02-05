Λαγκάρντ: Γιατί η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της Ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια στην Ευρωζώνη, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μια εξέλιξη που είχε προεξοφληθεί από τις αγορές.

«Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως» σημειώνεται σε ανακοίνωση μετά από την ολοκλήρωση του Δ.Σ. της κεντρικής τράπεζας.

Μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ η επικεφαλής της Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε τα εξής:

«Καλησπέρα, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη Τύπου.

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε συγχαίροντας τη Βουλγαρία για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026. Καλωσορίζουμε επίσης θερμά τον Ντιμίταρ Ράντεφ, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αριθμός των μελών της ζώνης του ευρώ έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1999, γεγονός που αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ενιαίου νομίσματος και τα διαρκή οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Η επικαιροποιημένη εκτίμησή μας επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στο στόχο μας του 2% μεσοπρόθεσμα. Η οικονομία παραμένει ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Η χαμηλή ανεργία, οι υγιείς ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις των προηγούμενων μειώσεων των επιτοκίων μας στηρίζουν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα καθορίζεται σε κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις μας σχετικά με τα επιτόκια θα βασίζονται στην εκτίμησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα παρατίθενται σε δελτίο τύπου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας. Θα περιγράψω τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες πώς βλέπουμε την εξέλιξη της οικονομίας και του πληθωρισμού και στη συνέχεια θα εξηγήσω την εκτίμησή μας για τις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες».

Οικονομική δραστηριότητα

Σχετική με την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, η Λαγκάρντ σημείωσε τα εξής: «Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, η οικονομία σημείωσε αύξηση 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Ο μεταποιητικός τομέας παρέμεινε ανθεκτικός, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις του παγκόσμιου εμπορίου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η δυναμική στον κατασκευαστικό τομέα ενισχύεται, υποστηριζόμενη επίσης από τις δημόσιες επενδύσεις.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα, παρόλο που η ζήτηση για εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί περαιτέρω. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 6,2% τον Δεκέμβριο, από 6,3% τον Νοέμβριο. Η αύξηση των εισοδημάτων από την εργασία, σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών, αναμένεται να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση.

Οι δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην εγχώρια ζήτηση. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, λόγω των υψηλότερων δασμών και της ενίσχυσης του ευρώ κατά το παρελθόν έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ζώνης του ευρώ και της οικονομίας της στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, στις στρατηγικές επενδύσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς παραμένει ζωτικής σημασίας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να προωθηθεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών με την ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και της τραπεζικής ένωσης σύμφωνα με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, καθώς και η ταχεία έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ.

Πληθωρισμός

Σχετικά με τον πληθωρισμό σημείωσε: «Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο, από 2,0% τον Δεκέμβριο και 2,1% τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας μειώθηκε στο -4,1%, από -1,9% τον Δεκέμβριο και -0,5% τον Νοέμβριο, ενώ ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε στο 2,7%, από 2,5% τον Δεκέμβριο και 2,4% τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων υποχώρησε στο 2,2%, από 2,3% τον Δεκέμβριο και 2,4% τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός των αγαθών αυξήθηκε ελαφρά στο 0,4%, ενώ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών μειώθηκε στο 3,2%, από 3,4% τον Δεκέμβριο και 3,5% τον Νοέμβριο.

Οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού έχουν μεταβληθεί ελάχιστα τους τελευταίους μήνες και παραμένουν συνεπείς με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%. Η αύξηση των διαπραγματευόμενων μισθών και οι δείκτες προοπτικής, όπως ο δείκτης παρακολούθησης των μισθών της ΕΚΤ και οι έρευνες για τις μισθολογικές προσδοκίες, υποδηλώνουν συνεχή συγκράτηση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, η συμβολή των πληρωμών που υπερβαίνουν το διαπραγματευόμενο μισθολογικό στοιχείο στη συνολική αύξηση των μισθών παραμένει αβέβαιη.

Οι περισσότεροι δείκτες των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να κυμαίνονται γύρω στο 2%, υποστηρίζοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο μας».

Αξιολόγηση κινδύνου

Σχετικά με τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις και το πώς επηρεάζουν την οικονομία σημείωσε: «Η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα ασταθές παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον. Μια νέα αύξηση της αβεβαιότητας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση. Η επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει τη ζήτηση. Περαιτέρω τριβές στο διεθνές εμπόριο θα μπορούσαν να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσουν τις εξαγωγές και να αποδυναμώσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Αντίθετα, οι προγραμματισμένες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της ανάπτυξης πέραν των προσδοκιών, μεταξύ άλλων, μέσω των θετικών επιδράσεων στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Νέες εμπορικές συμφωνίες και η βαθύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θα μπορούσαν επίσης να ενισχύσουν την ανάπτυξη πέραν των τρεχουσών προσδοκιών.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, λόγω του ασταθούς παγκόσμιου πολιτικού περιβάλλοντος. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν οι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ περισσότερο από το αναμενόμενο και εάν οι χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς τη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από τις τρέχουσες προσδοκίες. Οι πιο ασταθείς και επιφυλακτικές ως προς τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τον πληθωρισμό. Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί υψηλότερος εάν σημειωθεί επίμονη ανοδική μεταβολή των τιμών της ενέργειας ή εάν οι πιο κατακερματισμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές των εισαγωγών, περιορίσουν την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και επιδεινώσουν τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Εάν η αύξηση των μισθών επιβραδυνθεί πιο αργά, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών θα μπορούσε να μειωθεί αργότερα από το αναμενόμενο. Η προγραμματισμένη αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και, γενικότερα, οι εξελισσόμενες κλιματικές και φυσικές κρίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των τροφίμων πέραν των προσδοκιών».

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

Σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες η Λαγκάρντ ανέφερε: «Τα επιτόκια της αγοράς έχουν μειωθεί από την τελευταία μας συνεδρίαση, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο και οι γεωπολιτικές εντάσεις αύξησαν προσωρινά τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν στο 3,6% τον Δεκέμβριο, από 3,5% τον Νοέμβριο, όπως και το κόστος έκδοσης χρεογράφων με βάση την αγορά. Το μέσο επιτόκιο των νέων ενυπόθηκων δανείων παρέμεινε σταθερό, στο 3,3% τον Δεκέμβριο.

Τα τραπεζικά δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 3,0% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, μετά από 3,1% τον Νοέμβριο και 2,9% τον Οκτώβριο. Η έκδοση εταιρικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 3,4% τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την τελευταία μας έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στην Ευρωζώνη, η ζήτηση των επιχειρήσεων για πιστώσεις αυξήθηκε ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο, ιδίως για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης. Ταυτόχρονα, τα κριτήρια χορήγησης επιχειρηματικών δανείων έγιναν και πάλι πιο αυστηρά.

Οι ενυπόθηκες χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 3,0%, μετά από 2,9% τον Νοέμβριο και 2,8% τον Οκτώβριο, ανταποκρινόμενες στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για δάνεια και στη χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων.

Συμπέρασμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα καθορίζεται σε κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής. Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην εκτίμησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε στο πλαίσιο της αποστολής μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο μας και να διατηρήσουμε την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».