Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να αποχωρήσει πριν από το τέλος της οκταετούς θητείας της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με όσα αναφέρουν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι ένα άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της.

Οι FT γράφουν ότι η Λαγκάρντ θέλει να αποχωρήσει από την τράπεζα πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027, καθώς θέλει να επιτρέψει στον απερχόμενο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής.

Ο Μακρόν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος το 2027, αφού υπηρέτησε δύο συνεχόμενες θητείες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το ρεπορτάζ, ενώ η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το δημοσίευμα των FT έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί τον Ιούνιο, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από το τέλος της θητείας του, επιτρέποντας στον Μακρόν να ορίσει τον αντικαταστάτη του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Οι FT είχαν επίσης αναφερθεί στην πιθανή αποχώρηση της Λαγκάρντ τον Μάιο του 2025, λέγοντας ότι η κεντρική τραπεζίτης είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες για την πρόωρη αποχώρησή της για να ηγηθεί του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η ΕΚΤ εκείνη την εποχή είχε δηλώσει ότι η Λαγκάρντ ήταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της ως πρόεδρος.

Η μη ανανεώσιμη θητεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2027. Πριν αναλάβει την ηγεσία της ΕΚΤ, η Λαγκάρντ ήταν διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 2011 έως το 2019 και πριν από αυτό, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.