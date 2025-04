Λ. Οίκος: «Fake news» τα περί «παγώματος» των δασμών για 90 μέρες - Προσωρινή αναστάτωση στις αγορές

Οι δείκτες της Wall Street πήγαν από το κόκκινο στο πράσινο και μετά πάλι στο κόκκινο εξαιτίας μιας παρανόησης των δηλώσεων του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να προβεί σε διάψευση.

Συγκεκριμένα, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι οποιεσδήποτε τέτοιες αναφορές είναι «fake news».

Όλα ξεκίνησαν από μια μια συνέντευξη που έδωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, στο Fox News. Ειδικότερα, ρωτήθηκε αν ο Τραμπ μπορεί να ζητήσει ένα «διάλειμμα 90 ημερών» για τους δασμούς.

@FoxNews: Would Trump consider a 90 days pause in tariffs?



Kevin Hassett: I think the president is gonna decide what the president is gonna decide ... even if you think there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP https://t.co/8PwhjhydId pic.twitter.com/ZMS2mXEzdU