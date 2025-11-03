Τον Οκτώβριο, οι μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες του κόσμου συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς οι εμπορικές εντάσεις και η ασθενής ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες επηρέασαν αρνητικά τη μεταποίηση.

Στις ΗΠΑ, οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισαν να πλήττουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία συρρικνώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν και οι εφοδιαστικές αλυσίδες πιέστηκαν, ενώ οι κατασκευαστές ανέφεραν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς δυσχεραίνει τον προγραμματισμό και την επέκταση της παραγωγής, σύμφωνα με το Investing.

Στην Ευρώπη, η μεταποίηση παρέμεινε στάσιμη. Ο δείκτης PMI της ευρωζώνης έδειξε στασιμότητα στις νέες παραγγελίες και μείωση της απασχόλησης, ενώ η Γερμανία, κύρια εξαγωγική δύναμη της περιοχής, είδε την παραγωγή της να επιβραδύνεται εκ νέου και τις μηχανικές παραγγελίες να μειώνονται σημαντικά.

Η βιομηχανία της Γαλλίας παρέμεινε αδύναμη και της Ιταλίας υποχώρησε ελαφρώς, ενώ η Ισπανία ήταν η μόνη μεγάλη οικονομία της ευρωζώνης που παρουσίασε βελτίωση. Σύμφωνα με την Oxford Economics, η μικρή ανάπτυξη που σημειώνεται οφείλεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, ενώ οι εξαγωγές δείχνουν ανησυχητικά σημάδια πτώσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παραγωγή ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, κυρίως λόγω της προσωρινής επανεκκίνησης της Jaguar Land Rover μετά από κυβερνοεπίθεση.

Στην Ασία, η εικόνα ήταν μικτή. Η κινεζική μεταποίηση αυξήθηκε με πιο αργό ρυθμό, ενώ στη Νότια Κορέα μειώθηκε, καθώς οι παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν.

Η επίσημη έρευνα PMI έδειξε ότι η κινεζική βιομηχανία συρρικνώθηκε για έβδομο συνεχόμενο μήνα, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι η προηγούμενη ώθηση στις εξαγωγές λόγω των αμερικανικών δασμών έχει πλέον εξαντληθεί. Παρά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, οι προοπτικές παραμένουν περιορισμένες και η Κίνα προσπαθεί να διατηρήσει ανάπτυξη 5% χωρίς πρόσθετα μέτρα τόνωσης.

Η Νότια Κορέα εξασφάλισε μείωση δασμών σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά η πρόοδος θεωρείται περιορισμένη. Αντίθετα, η Ινδία παρουσίασε επιτάχυνση στη μεταποίηση χάρη στη δυναμική εγχώρια ζήτηση, ενώ στο υπόλοιπο της Ασίας οι οικονομίες της Μαλαισίας και της Ταϊβάν συνέχισαν να υποχωρούν, με το Βιετνάμ και την Ινδονησία να καταγράφουν αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας.