KPMG: Επενδύσεις $654 δισ. σε τεχνολογία και τηλεποικοινωνίες από τα Private Equity το 2025

Ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών κατέλαβε για το 2025 τη «μερίδα του λέοντος» στις επενδύσεις στην παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) το 2025.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε επενδύσεις 654 δισ.δολαρίων, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί ποτέ μετά το 2021. Παράλληλα επιβεβαίωσε την επικρατούσα άποψη ότι οι επενδύσεις των private equity κατευθύνονται συστηματικά προς την ψηφιακή οικονομία και τις υποδομές δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έγινε σε μια χρονιά κατά την οποία οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, παγκοσμίως, ανήλθαν συνολικά σε 2,1 τρισ.δολάρια, σε υψηλό, δηλαδή, τετραετίας σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Private Equity Q4’25 της KPMG.

Βέβαια, υπάρχουν και δύο στοιχεία τα οποία διατήρησαν τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. Αυτά είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το μεγάλο απόθεμα ώριμων περιουσιακών στοιχείων προς αποεπένδυση. Έτσι, η αγορά οδηγήθηκε σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της KPMG η υπεροχή του κλάδου Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών δεν ήταν μόνο αριθμητική αλλά και δομική. Οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις, που συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες, δεδομένα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τεχνολογίες, που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Με βάση τα στοιχεία, η Βιομηχανική Μεταποίηση προσέλκυσε 327,6 δισ.δολάρια και ο κλάδος της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων 276,5 δισ.δολάρια. Στα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο επενδύθηκαν 262,2 δισ.δολάρια.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι ακόμη και οι παραδοσιακοί κλάδοι προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον, όταν ενσωματώνουν τεχνολογία και ψηφιακά εργαλεία.

Η τεχνολογία στον τομέα της επενδυτικής στρατηγικής

Σύμφωνα με την KPMG, το 2025 ανέδειξε μια αγορά, που προσαρμόζεται σε πιο απαιτητικό περιβάλλον, με σύγκλιση αποτιμήσεων και στροφή σε ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία. Το 2026 αναμένεται αύξηση εξαγορών και αποεπενδύσεων με την τεχνολογία να παραμένει στον πυρήνα της επενδυτικής στρατηγικής.

Ο αριθμός των συμφωνιών, όπως προαναφέρθηκε υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2025, από 20.836 το 2024 σε 19.093, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα ιστορικά δεδομένα. Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν υποδηλώνει ύφεση της αγοράς, σύμφωνα με τους επενδυτές, αλλά αλλαγή στρατηγικής. Δηλαδή τα funds επιδιώκουν, πλέον, μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες τοποθετήσεις.

Μόνο στο 4ο τρίμηνο του 2025 πραγματοποιήθηκαν δέκα mega deals αξίας 6,5 δισ.δολαρίωνή και άνω, πέντε από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υψηλά επίπεδα διαθέσιμων κεφαλαίων (dry powder) ώθησαν τους επενδυτές σε συμφωνίες, που αφορούν περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας και ισχυρής τεχνολογικής βάσης.

Η αμερικανική ήπειρος συγκέντρωσε πάνω από το 55% των παγκόσμιων επενδύσεων PE, δηλαδή περίπου 1,2 τρισ.δολάρια και 9.118 συμφωνίες. Οι ΗΠΑ απορρόφησαν σχεδόν το σύνολο της δραστηριότητας αυτής, με 1,1 τρισ. σε 8.232 συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως βασικού κόμβου χρηματοδότησης της τεχνολογικής οικονομίας.

Η περιοχή Ευρώπης-Μέσης Ανατολής-Αφρικής κατέγραψε τοποθετήσεις 729,9 δισ.ευρώ σε 8.278 συμφωνίες, αυξημένα από τα 649,4 δισ.δολάρια του 2024, ενώ η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού περιορίστηκε στα 144,9 δισ.δολάρια σε 1.162 συμφωνίες. Παράλληλα, η διασυνοριακή δραστηριότητα έφθασε σε ιστορικό υψηλό 1,13 τρισ.δολάρια, αποτυπώνοντας την αναζήτηση τεχνολογικών επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η αξία των αποεπενδύσεων, από την άλλη πλευρά , ανήλθε σε 1,3 τρισ.δολάρια - δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας - αν και ο αριθμός τους περιορίστηκε σε 3.162, χαμηλό πενταετίας.

Η αγορά των δημοσίων εγγραφών (IPOs) αποτέλεσε βασικό μηχανισμό εξόδου με 324 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος, με 149,6 δισ. Δολάρια και 100,8 δισ. δολάρια αντίστοιχα.