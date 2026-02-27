Κομισιόν: Προχωρά η Mercosur παρά το «πάγωμα» της συμφωνίας από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχώρησε την Παρασκευή στην προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur παρά τον δικαστικό έλεγχο που ξεκίνησαν οι ευρωβουλευτές και ο οποίος είχε σταματήσει τη διαδικασία επικύρωσης.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να διασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά περιμένει την έγκριση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τον περασμένο μήνα να αμφισβητήσουν τη συμφωνία στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, καθυστερώντας ενδεχομένως την πλήρη εφαρμογή της κατά δύο χρόνια.

Η έγκριση από την κοινοβουλευτική συνέλευση της ΕΕ θα εξακολουθεί να απαιτείται τελικά για τη συμφωνία εμπορίου, αλλά η ΕΕ και η Mercosur μπορούν να αρχίσουν να μειώνουν τους δασμούς και να εφαρμόζουν άλλες εμπορικές πτυχές της συμφωνίας πριν από τότε.

Η Κομισιόν διατήρησε τη νομική επιλογή να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία μόλις μία ή περισσότερες χώρες της Mercosur ολοκληρώσουν τη δική τους διαδικασία επικύρωσης. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη το έχουν ήδη πράξει, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Η συμφωνία έχει διχάσει τα κράτη μέλη εδώ και χρόνια, καθώς η Γερμανία υποστηρίζει τη συμφωνία ως ενίσχυση της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, ενώ η Γαλλία ηγήθηκε της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι θα εκθέσει τους αγρότες της ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές της Mercosur.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια, η Mercosur θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα εκτείνεται σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια ανθρώπους μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσβαση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής σε βαθμό που «μόνο να ονειρευτούν» στο παρελθόν, τονίζοντας το εξαγωγικό της δυναμικό.

«Δίνει επίσης στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού», πρόσθεσε, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους εν μέσω αυξανόμενων γεωοικονομικών εντάσεων.