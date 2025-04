Κομισιόν: Στο τραπέζι ανταποδοτικοί δασμοί 25% στις ΗΠΑ - To σχέδιο που αποκαλύπτει το Reuters

Η Κομισιόν προτείνει ανταποδοτικούς δασμούς 25% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων ως απάντηση στους δασμούς του προέδρου Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, όπως προκύπτει από έγγραφο που αποκάλυψε το Reuters. Οι δασμοί για ορισμένα αγαθά θα τεθούν σε ισχύ στις 16 Μαΐου και για άλλα αργότερα μέσα στο έτος, την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το μπέρμπον είχε αφαιρεθεί από τον αρχικό κατάλογο της Επιτροπής. Σύμφωνα με το πρακτορείο εκτός από το μπέρμπον, το κρασί και τα γαλακτοκομικά έχουν αφαιρεθεί από την αρχική λίστα των προϊόντων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνούσε την πιθανότητα να θέσει δασμούς.

Η Κομισιόν είχε προβλέψει δασμό 50% στο μπέρμπον, κάτι που ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει με αντιδασμό 200% στα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ, εάν η ΕΕ προχωρούσε στο σχεδιασμό της. Η απειλή του Τραμπ ανησύχησε ιδιαίτερα τη Γαλλία και την Ιταλία λόγω των σημαντικών οινοβιομηχανιών τους.

Εκτός από αυτούς τους αντιδασμούς, η ΕΕ έχει ήδη αυστηροποιήσει τις υφιστάμενες διασφαλίσεις για το χάλυβα την 1η Απριλίου για να μειώσει τις εισαγωγές κατά 15%. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης ποσοστώσεις εισαγωγής αλουμινίου.

Τα κράτη - μέλη της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν και να ψηφίσουν αυτήν την πρόταση στις 9 Απριλίου.

Νωρίτερα, ο Μάρος Σέφτσοβιτς, ο Επίτροπος της ΕΕ για το εμπόριο, δήλωσε ότι είχε προτείνει μηδενικούς δασμούς για τα αυτοκίνητα και μια σειρά βιομηχανικών προϊόντων, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, καουτσούκ και μηχανήματα, κατά την πρώτη του συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, στις 19 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ανοικτή για συνομιλίες, υπονοώντας ωστόσο ότι τίποτα δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια των συζητήσεων, διότι οι ΗΠΑ θεωρούν τους δασμούς όχι ως ένα βήμα τακτικής, αλλά ως διορθωτικό μέτρο», είπε και διαμήνυσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα εμπορικά της συμφέροντα.

Ο Μ. Σέφκοβιτς είπε ότι με βάση το σύνολο των αμερικανικών ανακοινώσεων για δασμούς, θα επηρεαστούν ευρωπαϊκά αγαθά συνολικής αξίας 380 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 70% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ είχε προσφέρει «μηδέν προς μηδέν δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα» και ότι η προσφορά αυτή παραμένει στο τραπέζι.

«Προτείναμε μηδενικούς δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα (…) Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να συνάψει μια καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ, είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες. Αλλά «είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας» απέναντι στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ, προειδοποίησε.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως τα αμερικανικά μέτρα «συνεπάγονται τεράστιο κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη «παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

«Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία. Γι’ αυτό και την κρατάμε στο τραπέζι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ είναι «εξίσου προετοιμασμένη να απαντήσει με αντίμετρα και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ιδιαίτερα απέναντι στις έμμεσες συνέπειες των εμπορικών εκτροπών που προκύπτουν από τα αμερικανικά μέτρα».

Όπως δήλωσε, βρίσκεται ήδη σε επαφή με βασικούς βιομηχανικούς φορείς εντός της Ένωσης για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει την εσωτερική της αγορά, εξαλείφοντας τα εναπομείναντα εμπόδια που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα σε περιόδους εμπορικών αναταραχών.

Σύμφωνα με Moody's οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πληγούν περισσότερο από την αύξηση των αμερικανικών δασμών θα είναι η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε συνάντηση τη Δευτέρα (07/04) με εκπροσώπους της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων ώστε να συζητήσει τις επιπτώσεις σχετικά με τους των δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ.

«Μίλησα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου για να κατανοήσω την προοπτική της επίδρασης των αμερικανικών δασμών. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους - τα συμφέροντά μας - είναι καλά προστατευμένα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

I spoke to European steel and metal industry leaders to get their perspective on the impact of the US tariffs.



This is helping us shape an effective EU response.



We'll remain in close contact to ensure that their interests - our interests - are well protected.



Read-out ⭣