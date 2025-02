Κινεζικές μετοχές τεχνολογίας: Η next big επένδυση στις αγορές;

Η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek R1 έφερε στο προσκήνιο τις κινεζικές τεχνολογικές μετοχές. Παρά το μεγάλο ράλι τους, πολλοί υποστηρίζουν πως είναι ακόμα πολύ φθηνές και έχουν ακόμα πολύ ανοδικό δρόμο μπροστά τους.

«China Tech is the Comeback Story of the Year». Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου του Bloomberg από την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται αμέσως μετά τον τίτλο, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των αγορών το 2025 είναι η επιστροφή της κινεζικής τεχνολογίας. Συνεχίζοντας, το διεθνές πρακτορείο αναφέρει πως αυτό αποτελεί μία υπενθύμιση για τις ευκαιρίες που συχνά μπορεί να ανακαλύψει όποιος είναι διατεθειμένος να αγοράσει εκεί που όλοι πουλάνε. Αφορμή για τις αναφορές του Bloomberg αποτέλεσε η πολύ μεγάλη άνοδος της μετοχής της Alibaba (9988 HONG KONG, BABA NYSE) στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Παρασκευή, καθώς ανέβηκε κατά 14,57%.



Η μεγάλη αυτή άνοδος ήταν αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης πολύ καλών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Όπως ανέφερε σε σχετικό άρθρο της την ίδια ημέρα η Robyn Mak του Reuters Breakingviews, στα αποτελέσματα φάνηκε πως ο τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου πήγε πολύ καλά, κάτι που δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να χρηματοδοτήσει πιο άνετα τις προσπάθειες της να επιταχύνει την τεχνολογική της πρόοδο. Η αλήθεια είναι όμως πως η άνοδος της μετοχής κατά περίπου 60% από την αρχή της χρονιάς δεν οφείλεται μόνο στα καλά αποτελέσματα, τα οποία ούτως ή άλλως έγιναν γνωστά μόλις την Παρασκευή. Η πορεία των μετοχών των κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας είναι πολύ καλή εδώ και μερικές εβδομάδες.



Αυτό μας το είχε επισημάνει το Black Box ήδη από τη 10η Φεβρουαρίου (To δέλεαρ των τραπεζικών μερισμάτων, τα ρεκόρ του Χρηματιστηρίου, το mega project της Cenergy, κληρώνει για Τιτάνα, η γυάλινη σφαίρα για την Coca Cola, το σημείο αναφοράς της Alpha Bank, το άλλοθι της Fed και η ΑΙ αλλάζει το κλίμα στην Ασία | Liberal.gr), όταν ο δείκτης Hang Seng Tech Index, στον οποίον συμμετέχουν οι τριάντα μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο περίπου 22% από το χαμηλότερο σημείο του Ιανουαρίου, στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 12ης Ιανουαρίου μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης της 7ης Φεβρουαρίου.



Η άνοδος συνεχίστηκε από εκείνη την ημέρα μέχρι το κλείσιμο της 21ης Φεβρουαρίου, με τον δείκτη να βρίσκεται πλέον στις 5.859,30 μονάδες, δηλαδή 13,77% πάνω από την 7η Φεβρουαρίου και 38,78% πάνω από το κλείσιμο της 12ης Ιανουαρίου. Όπως είχε επισημάνει τότε το Black Box, η μεγάλη άνοδος από τα μέσα Ιανουαρίου συνέπεσε με τις ανακοινώσεις της κινεζικής εταιρείας DeepSeek σχετικά με τις επιδόσεις του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek R1 και το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής του. Αυτή η ανακοίνωση έστρεψε τα μάτια των επενδυτών και πάλι στον τεχνολογικό τομέα της Κίνας, ύστερα από μεγάλο διάστημα αδιαφορίας και αρνητικής διάθεσης για αυτές.

Είναι φανερό πως το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλωσε ακόμα περισσότερο από την αρχή του Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, όπως μαρτυρά η απόδοση πολλών μετοχών του κλάδου, όχι μόνο της Alibaba. Σε αυτό έπαιξε ρόλο όχι μόνο η αλλαγή της στάσης των διεθνών επενδυτών και χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με την αξία και τις προοπτικές των επιχειρήσεων αλλά και ένα άλλο γεγονός, το οποίο θεωρητικά είναι πολιτικού χαρακτήρα αλλά στην πραγματικότητα είναι και οικονομικού χαρακτήρα και έχει πολύ μεγάλη συμβολική αξία. Αναφερόμαστε στη συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με μία μεγάλη ομάδα εκπροσώπων των πιο σημαντικών κινεζικών επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την τεχνολογία.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και σε αυτήν είχαν προσκληθεί ο Ren Zhengfei, ιδρυτής της Huawei η οποία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που έχει επεκταθεί στη δημιουργία λογισμικού και έξυπνων αυτοκινήτων, ο Wang Chuanfu ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BYD που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο σε πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, ο Liu Yonghao, ιδρυτής του ομίλου New Hope που ασχολείται και με τη βιοτεχνολογία και την αγροτική τεχνολογία, ο Yu Renrong, ιδρυτής της εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής μικροεπεξεργαστών Will Semiconductor, ο Wang ΣιngΣιng, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ρομποτικής Unitree Robotics, ο Lei Jun, συνιδρυτής της εταιρείας τηλεφώνων, έξυπνων οικιακών συσκευών και έξυπνων αυτοκινήτων Σιaomi και αρκετοί άλλοι. Όλοι οι παραπάνω είναι μεγάλα ονόματα στην επιχειρηματική ζωή της Κίνας και δραστηριοποιούνται ακόμα ενεργά στις επιχειρήσεις τους. Στους καλεσμένους όμως περιλήφθηκε και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην κινεζική τεχνολογική ιστορία, το οποίο είχε αποσυρθεί για αρκετό καιρό από τη δημοσιότητα και δεν έχει πλέον άμεση σχέση με την εταιρεία που ίδρυσε και της οποίας παραμένει μεγάλος μέτοχος.



Αναφερόμαστε στον Jack Ma που ίδρυσε την Alibaba και έφυγε από το προσκήνιο τον Νοέμβριο του 2020, ταυτόχρονα με την ακύρωση της αρχικής δημόσιας εγγραφής της Ant Financial, θυγατρικής της Alibaba που ήταν έτοιμη για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή στην ιστορία των διεθνών χρηματιστηρίων (Ant Group: Το «μυρμήγκι» έμεινε έξω από την απαγορευμένη πόλη | Liberal.gr, To κινέζικο «μυρμήγκι» που «σήκωσε» 3 τρισ. δολάρια από τις αγορές | Liberal.gr). Το σταμάτημα αυτής της δημόσιας εγγραφής θεωρήθηκε από τον διεθνή Τύπο ως ένα χτύπημα της κινεζικής ηγεσίας προς τις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες είχαν αρχίσει να αποκτούν πολύ μεγάλη δύναμη.



Έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια από τότε και η πρόσκληση του προέδρου Σι προς τους επιχειρηματίες και ειδικότερα προς τον Jack Ma έκανε αίσθηση και θεωρήθηκε από τις χρηματιστηριακές αγορές και τον διεθνή Τύπο ως μία σαφής ένδειξη πως η κινεζική ηγεσία αλλάζει πλέον στάση απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις και θα προσπαθήσει να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την προσπάθεια των ΗΠΑ να αφήσουν την Κίνα πίσω τους στον τομέα της τεχνολογικής πρωτοπορίας.

Τα καλά αποτελέσματα της Alibaba και άλλων κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας, η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της κινεζικής ηγεσίας, η υπενθύμιση πως η κινεζική τεχνολογία δεν υπολείπεται σημαντικά της αμερικανικής και ο φόβος των διεθνών επενδυτών πως θα μείνουν έξω από το πάρτι είναι οι κινητήριοι μοχλοί της έντονης ανοδικής κίνησης που είναι σε εξέλιξη εδώ και πάνω από έναν μήνα στον κλάδο. Σταδιακά, πολλοί διεθνείς επενδυτικοί οίκοι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι ανεβάζοντας τους στόχους τους για τις τιμές των κινεζικών τεχνολογικών μετοχών και γενικότερα για τα χρηματιστήρια της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Πλέον, η αισιοδοξία είναι εμφανής, όπως βλέπουμε στο Bloomberg.



Ο Zhou Nan, ιδρυτής και επενδυτικός διευθυντής της Shenzhen Long Hui Fund Management Co. δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο πως υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανόδου για τις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείας, προσθέτοντας πως ο δείκτης Hang Seng Tech Index μπορεί να δει στο εγγύς μέλλον ρυθμούς ανάπτυξης με αυτούς που έχει δείξει ο αμερικανικός Nasdaq. Την ίδια ώρα, η αμερικανική Morgan Stanley άλλαξε – την προηγούμενη Τετάρτη – την αρνητική της στάση απέναντι στις κινεζικές μετοχές, επικαλούμενη σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στις κινεζικές χρηματιστηριακές αγορές και δηλώνοντας πως περιμένει πλέον πως ο δείκτης MSCI China θα ανεβεί κατά 4% μέχρι το τέλος του 2025 (μέχρι πρότινος περίμενε σημαντική πτώση του μέσα στη χρονιά). Πιο θετική από τη Morgan Stanley εμφανίζεται η Goldman Sachs, η οποία με πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει πως ο δείκτης MSCI China θα ανεβεί κατά περίπου 15% από τα τωρινά επίπεδα. Όπως είδαμε στο ίδιο άρθρο του Bloomberg, θετική άποψη εξέφρασαν πρόσφατα και οι διεθνείς οίκοι JPMorgan Chase και UBS.

Όπως φαίνεται, η διεθνής επενδυτική κοινότητα αποφασίζει να επιστρέψει στις κινεζικές μετοχές, παρά τη σημαντική άνοδο που έχει ήδη λάβει χώρα. Αυτό ακούγεται ίσως λίγο επικίνδυνο, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως οι κινεζικές μετοχές έχουν μείνει στο περιθώριο του διεθνούς ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό διάστημα και πως πολλές από αυτές ήταν πολύ φθηνές, κάτι που σημαίνει πως ή άνοδός τους δεν τις κάνει αυτόματα ακριβές. Για τους μελετηρούς και πειθαρχημένους επενδυτές, ίσως να μην είναι αργά να στρέψουν το βλέμμα τους στην Άπω Ανατολή.