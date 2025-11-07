Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας συρρικνώθηκε τον Οκτώβριο καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν απροσδόκητα για πρώτη φορά εδώ και 18 μήνες, εν μέσω συνεχιζόμενης πίεσης από τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς και της επιβράδυνσης της εξωτερικής ζήτησης.

Όπως αναφέρει το Investing, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε στα 90,07 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο — ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των 96,90 δισ. δολαρίων, αλλά και μειωμένο σε σχέση με το πλεόνασμα των 90,45 δισ. του προηγούμενου μήνα.

Οι κινεζικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, αντί της αναμενόμενης αύξησης κατά 3%, σημειώνοντας απότομη επιβράδυνση σε σχέση με την άνοδο 8,3% του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία πτώση των εξαγωγών από τον Μάρτιο του 2024.

Τα απογοητευτικά στοιχεία ήρθαν καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου εντάθηκαν τον Οκτώβριο. Η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν με νέα δασμολογικά μέτρα κατά της χώρας.

Ωστόσο, στα τέλη Οκτωβρίου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που θα διασφαλίζει τις κινεζικές εξαγωγές σπανίων γαιών προς τις ΗΠΑ για τουλάχιστον ένα έτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μείωση των δασμών κατά 10%, ενώ το Πεκίνο δεσμεύθηκε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, κυρίως σόγιας.

Οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 1% τον Οκτώβριο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις για άνοδο 3,2% και αισθητά μειωμένες σε σχέση με την αύξηση 7,4% του Σεπτεμβρίου.

Η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε υποτονική, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παρέμειναν αδύναμες, με το Πεκίνο να προαναγγέλλει νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας για να ενισχύσει την αναιμική ανάπτυξη.