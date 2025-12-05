Κίνα: Ετήσια ανάπτυξη 7,5% κατέγραψε ο τομέας του εμπορίου των υπηρεσιών το πρώτο φετινό δεκάμηνο

Ο τομέας του εμπορίου των υπηρεσιών στην Κίνα διατήρησε σταθερή την ανάπτυξή του στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2025, με τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές να φτάνουν τα 6,58 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια αύξηση 7,5%, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου της χώρας στις 3 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 14,3% ξεπερνώντας τα 2,9 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 350 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την ίδια περίοδο, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6% ξεπερνώντας τα 3,67 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ) με συνέπεια τη μείωση του ετήσιου εμπορικού ελλείμματος κατά 269,39 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 32,71 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το εμπόριο των υπηρεσιών εντατικοποίησης της γνώσης κατέγραψε συνεχή αύξηση, με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές να φτάνουν περίπου στα 2,51 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια αύξηση 6,4%.