Κίνα: Επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού

Η Κίνα επέβαλε την Παρασκευή προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ έως και 62,4% στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, κλιμακώνοντας τη μεταξύ τους εμπορική διαμάχη που ξεκίνησε με τους δασμούς στις κινεζικές ηλεκτρικές οχήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου, η προκαταρκτική έρευνα για τα προϊόντα χοιρινού εντόπισε αποδείξεις ντάμπινγκ που ζημίωσαν την εγχώρια βιομηχανία, οδηγώντας στην έγκριση δασμών που τίθενται σε ισχύ από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι εταιρείες που συνεργάστηκαν με την έρευνα — μεταξύ αυτών ισπανικές, δανικές και ολλανδικές — επιβαρύνονται με δασμούς που κυμαίνονται από 15,6% έως 32,7%. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες αντιμετωπίζουν συντελεστή 62,4%.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, θεωρείται ευρέως ως αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς δασμούς και πλήττει μεγάλους παραγωγούς όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και η Δανία.

Σημαντικό μέρος των εξαγωγών χοιρινού της Ε.Ε. προς την Κίνα αφορά παραπροϊόντα — όπως αυτιά, μουσούδες και πόδια — τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση στην κινεζική κουζίνα, αλλά ελάχιστες εναλλακτικές αγορές διεθνώς.

Η απόφαση της Παρασκευής αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τους παραγωγούς που είχαν ελπίσει ότι η κινεζική παράταση της έρευνας κατά έξι μήνες, τον περασμένο Ιούνιο, θα μπορούσε να σηματοδοτεί περιθώρια συμφωνίας σχετικά με τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η απόφαση παραμένει προκαταρκτική και, θεωρητικά, μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας τον Δεκέμβριο. Υπάρχει επίσης προηγούμενο, όπως στην περίπτωση της καναδικής ελαιοκράμβης, όπου η Κίνα είχε παρατείνει την έρευνα ακόμη και μετά την επιβολή δασμών.

«Η έρευνα παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο νωρίτερα φέτος, όμως αυτό αφήνει μόλις λίγους μήνες για την εξεύρεση μιας διαπραγματευτικής λύσης. Οι πιθανότητες γίνονται ολοένα και πιο περιορισμένες», δήλωσε ο Ίβεν Ρότζερς Πέι (Even Rogers Pay), αναλυτής της Trivium China με έδρα το Πεκίνο, ειδικευμένος στον αγροτικό τομέα.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που συνόδευσε την απόφαση, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας υπογράμμισε ότι είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις εμπορικές τριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαλόγου και διαβούλευσης.

