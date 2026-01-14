Κάτω από τον πήχη η JP Morgan - Πτώση 7% στα κέρδη

Χαμηλότερα από το πρόσφατο guidance ήταν οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 καθώς τα έσοδα από αναδοχές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συμφωνίες συγχωνεύσεων σημείωσαν πτώση.

Το αποτέλεσμα ήταν τα κέρδη της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας να υποχωρήσουν 7% σε ετήσια βάση. Σε αυτό συνέβαλλε και η πρόβλεψη που πήρε για την πρόσφατη συμφωνία να αναλάβει το πρόγραμμα πιστωτικών καρτών της Apple από τη Goldman Sachs.

Tα έσοδα της JPMorgan αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο αλλά και ολόκληρη την περυσινή χρονιά και το μάνατζμεντ δήλωσε αισιόδοξο για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας το 2026.

«Oι καταναλωτές έχουν λεφτά, υπάρχουν δουλειές παρά την ελαφρά εξασθένηση της αγοράς εργασίας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Jamie Dimon, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Τα κέρδη της JPMorgan υποχώρησαν στα $13 δισ. ή στα $4,63 ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο ενώ οι αναλυτές τα περίμεναν στα $4,85 ανά μετοχή.

Την προηγούμενη εβδομάδα η JPMorgan ανακοίνωσε συμφωνία να εξαγοράσει το πρόγραμμα πιστωτικών καρτών της Apple από τη Goldman Sachs και πήρε πρόβλεψη $2,2 δισ. για την κάλυψη ενδεχόμενων επισφαλειών μελλοντικά στο δανειακό χαρτοφυλάκιο αυτό που ανέρχεται γύρω στα $20 δισ.

Η επίπτωση της πρόβλεψης αυτής ήταν να μειωθούν τα κέρδη ανά μετοχή του τριμήνου κατά $0,60.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 7% στα $45,8 δισ. αλλά ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street που τα περίμενε στα $46,2 δισ.

Η μετοχή της τράπεζας έχανε 4% την Τρίτη στα $311,3 λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς.

Για ολόκληρο το 2025 τα έσοδα αυξήθηκαν 3% στα $182,4 δισ. από $177,6 δισ. το 2024. Τα κέρδη ανήλθαν στα $57 δισ., χαμηλότερα από τα $58,5 δισ. που πέτυχε το 2024, που ήταν ποσό ρεκόρ για αμερικανική τράπεζα.

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες του investment banking σημείωσαν πτώση 5% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση καθώς ένας αριθμός συμφωνιών που η τράπεζα περίμενε να κλείσει μέχρι τον Δεκέμβριο θα καθυστερήσουν και θα ολοκληρωθούν φέτος,

Η JPMorgan άνοιξε τον χορό των αποτελεσμάτων με τις ανταγωνίστριες Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs και Morgan Stanley να ακολουθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τα τραπεζικά μεγαθήρια της Wall Street αναμένεται να ανακοινώσουν τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια κερδοφορία στην ιστορία τους.

Σε παρουσίαση που συνόδευσε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων η JPMorgan προέβλεψε ότι τα καθαρά έσοδα τόκων θα φτάσουν τα $103 δισ. φέτος και θα είναι υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες trading στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν στα $8,24 δισ. και ξεπέρασαν ακόμη και την υψηλότερη πρόβλεψη των αναλυτών.