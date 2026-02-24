«Καμπανάκι» Ντίμον για φούσκα στις αγορές: Μου θυμίζει τις παραμονές του 2008

Σε μια σπάνια εξομολόγηση υψηλής ανησυχίας, ο ισχυρός άνδρας της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι το τρέχον οικονομικό κλίμα παρουσιάζει επικίνδυνες ομοιότητες με την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο επενδυτών της τράπεζας, ο Ντίμον, σύμφωνα με το CNBC, δεν μάσησε τα λόγια του, κάνοντας λόγο για «υπερβολικό εφησυχασμό» και «ανόητες κινήσεις» από την πλευρά ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κυνηγούν το κέρδος με κάθε κόστος.

Τα «σημάδια» της κρίσης

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά λόγω των πολιτικών απορρύθμισης και των φορολογικών ελαφρύνσεων, ο Ντάιμον εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ιδίως σχετικά με τα περτιμημένα περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι υψηλές τιμές και οι όγκοι συναλλαγών δεν καθησυχάζουν τον CEO της JPMorgan· αντίθετα, θεωρεί ότι εντείνουν το ρίσκο.

Παράλληλα, μίλησε για την παγίδα της ρευστότητας, σημειώνονατς πως «όλοι βγάζουν πολλά χρήματα, η μόχλευση αυξάνεται και ο ουρανός μοιάζει να μην έχει όριο», σημείωσε, παραλληλίζοντας την κατάσταση με την τριετία 2005-2007.

Αναφερόμενος για το ποιος θα είναι ο επόμενος «αδύναμος κρίκος», σημείωσε ότι ενώ το 2008 η κρίση ξεκίνησε από τα στεγαστικά, εκτιμά ότι η επόμενη έκπληξη μπορεί να έρθει από τον κλάδο του λογισμικού (software), λόγω της ανατροπής που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τριγμοί στην ιδιωτική πίστη

Η ανησυχία του Ντάιμον ενισχύεται από τα πρόσφατα γεγονότα στην αγορά του private credit. Η περίπτωση της Blue Owl, η οποία αναγκάστηκε να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των επενδυτών της, προκάλεσε «σεισμό» που συμπαρέσυρε κολοσσούς όπως η Apollo, η KKR και η Blackstone.

Σύμφωνα με τον Τρόι Ρόρμπο, συνεπικεφαλής της επενδυτικής τράπεζας της JPMorgan, τα προβλήματα αυτά μπορεί να μην περιοριστούν στην ιδιωτική πίστη, αλλά να λάβουν σύντομα έναν πιο γενικευμένο χαρακτήρα.

Το θολό τοπίο της διαδοχής

Πέρα από τα οικονομικά, ο Ντάιμον κλήθηκε να απαντήσει και στο διαρκές ερώτημα για το πότε θα αποχωρήσει από το τιμόνι της μεγαλύτερης τράπεζας του κόσμου. Αν και στο παρελθόν έδινε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αυτή τη φορά ήταν πιο ασαφής –αν και με δόση χιούμορ– δηλώνοντας πως θα παραμείνει CEO για «μερικά χρόνια ακόμα» και στη συνέχεια ίσως αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου.

Η ουσία της παρέμβασης: Σε μια περίοδο που οι δείκτες του S&P 500 φλερτάρουν με ιστορικά υψηλά, η φωνή του Ντάιμον λειτουργεί ως μια ηχηρή υπενθύμιση ότι οι κύκλοι της οικονομίας πάντα γυρίζουν – και συνήθως με επώδυνο τρόπο.