Την επικίνδυνη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ υπογραμμίζει το ΔΝΤ, προβλέποντας ότι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα της Ιταλίας και της Ελλάδας για πρώτη φορά αυτόν τον αιώνα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 ποσοστιαίες μονάδες από σήμερα και θα φθάσει το 143,4% του ΑΕΠ της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ που καταγράφηκαν μετά την πανδημία.

Αυτό συμβαίνει καθώς το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ θα κυμαίνεται πάνω από το 7% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το 2030 — το υψηλότερο από όλες τις πλούσιες χώρες που παρακολουθεί το ταμείο για το τρέχον έτος και το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν από καιρό επισημανθεί από τους οικονομολόγους για τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά τους. Και οι δύο χώρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης του δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης το 2010-2012, με την Ελλάδα να χρειάζεται διάσωση και αναδιάρθρωση υπό την εποπτεία του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Ωστόσο, το δημόσιο χρέος και των δύο ευρωπαϊκών χωρών προβλέπεται να ακολουθήσει καθοδική πορεία στο τέλος της δεκαετίας, καθώς διατηρούν αυστηρό έλεγχο στα δημοσιονομικά τους ελλείμματα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν αυτό το μήνα, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2030, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται για δεκαετίες μετά.

«Είναι μια συμβολική στιγμή και, σύμφωνα με το CBO, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται — αυτό είναι το αποτέλεσμα των διαρκών ελλειμμάτων», δήλωσε ο Mahmood Pradhan, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιας μακροοικονομίας στο Amundi Investment Institute.

«Ωστόσο, η Ιταλία έχει πιο αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης από τις ΗΠΑ, οπότε αυτό δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η Ιταλία έχει ξεπεράσει τα προβλήματά της».