JP Morgan: Οι δασμοί θα παραμείνουν υψηλοί και μετά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ο τελικός δασμός για τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φτάσει περίπου στο 22%, με πιθανή περαιτέρω αύξηση σε ευαίσθητους τομείς κρίσιμους για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το Center for Geopolitics της JP Morgan.

Στην πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύθηκε, επισημαίνεται ότι οι δασμοί θεωρούνται από ολόκληρο το αμερικανικό Κογκρέσο, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης σε στρατηγικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί και η άμυνα. Αυτό καθιστά εξαιρετικά απίθανη την κατάργησή τους ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την αντίληψη ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται κυρίως ως διαπραγματευτικό μέσο, η JP Morgan παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα του εμπορικού περιβάλλοντος. Οι πρόσφατες συμφωνίες των ΗΠΑ δημιούργησαν προσδοκίες για πιο ήπια στάση από τον Λευκό Οίκο, αλλά η έκθεση αποκλείει την επιστροφή στις πολιτικές χαμηλών δασμών προ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ακόμη και αν ο επόμενος πρόεδρος επιχειρήσει μια πιο φιλελεύθερη εμπορική πολιτική, θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στην αναίρεση του υπάρχοντος δασμολογικού πλαισίου. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές στη νέα πραγματικότητα, περιορίζοντας τις πιθανότητες επαναφοράς του προηγούμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με έκθεση του JP Morgan Chase Institute που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, η εφαρμογή των νέων δασμών από τις 2 Απριλίου μεταφράζεται σε άμεσο κόστος εισαγωγής ύψους 187,7 δισ. δολαρίων για τις μεσαίες επιχειρήσεις, ποσό τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την αρχή του 2025.

