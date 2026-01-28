JPMorgan Chase - Bank of America: Θα συνεισφέρουν 1.000 δολάρια στους «λογαριασμούς Τραμπ»

Η JPMorgan Chase και η Bank of America ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα αντιστοιχίσουν την εφάπαξ συνεισφορά 1.000 δολαρίων της αμερικανικής κυβέρνησης στους λογαριασμούς αποταμίευσης συνταξιοδότησης των παιδιών για επιλέξιμους υπαλλήλους. Πρόκειται για τις τελευταίες χρηματοπιστωτικές εταιρείες που ανακοίνωσαν ένα τέτοιο μέτρο.

Οι λεγόμενοι «λογαριασμοί Τραμπ» αποτελούν μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος βάσει του οποίου κατατίθεται ποσό ύψους 1.000 δολαρίων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε έναν ειδικό λογαριασμό, με φορολογικά πλεονεκτήματα για παιδιά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2025 και 31ης Δεκεμβρίου 2028.

Όπως αναφέρει το cnbc, το πρόγραμμα, που είναι εν μέρει ιδέα του διαχειριστή hedge fund Brad Gerstner, στοχεύει να συμβάλει στη μείωση του χάσματος πλούτου στις ΗΠΑ, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και επένδυση από τη γέννηση. Ως προς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δεσμευτεί ένας σημαντικός αριθμός πλουσίων, μεταξύ των οποίων οι δισεκατομμυριούχοι Michael και Susan Dell, ο Ray Dalio και η ράπερ Nicki Minaj.

«Η JPMorgan Chase έχει δείξει μακροπρόθεσμη δέσμευση για την οικονομική ευημερία και την ευημερία όλων των υπαλλήλων μας και των οικογενειών τους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 190.000 εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Jamie Dimon. «Με την αντιστοίχιση αυτής της συνεισφοράς, τους διευκολύνουμε να αρχίσουν να αποταμιεύουν νωρίς, να επενδύουν με σύνεση και να σχεδιάζουν το οικονομικό μέλλον της οικογένειάς τους».

Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες κυριαρχούν στη λίστα των εταιρειών που αντιστοιχούν τις συνεισφορές για τους νέους λογαριασμούς. Εκτός από την JPMorgan και την Bank of America, τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ σε όρους ενεργητικού, οι BlackRock, BNY, Robinhood, SoFi και Charles Schwab έχουν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις.