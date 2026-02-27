Ιταλία: Η Monte dei Paschi di Siena θα επιστρέψει 16 δισ. ευρώ στους επενδυτές μέχρι το 2030

Η Monte dei Paschi di Siena σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 16 δισ. ευρώ στους επενδυτές έως το 2030, καθώς ο CEO της, Λουίτζι Λοβάγκλιο, επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη από την εξαγορά της Mediobanca.

Η ιταλική τράπεζς θα διανείμει το 100% των καθαρών εσόδων έως το 2030, εν αναμένει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 4,6%, ωθώντας τα προσαρμοσμένα κέρδη σε περίπου 3,7 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου, μετέδωσε το Bloomberg.

Οι νέοι χρηματοοικονομικοί στόχοι ακολουθούν την εξαγορά της Mediobanca από την Monte Paschi τον Σεπτέμβριο, ύψους 17 δισ. ευρώ. Η συμφωνία δημιούργησε τον τρίτο μεγαλύτερο δανειστή της Ιταλίας σε όρους ενεργητικού και σηματοδότησε μια εντυπωσιακή ανατροπή για μια τράπεζα που εθνικοποιήθηκε πριν από λιγότερο από μια δεκαετία, μετά από μια υπαρξιακή κρίση.

«Χτίζουμε έναν σταθερό, διαφοροποιημένο και κερδοφόρο τραπεζικό όμιλο, προσφέροντας βιώσιμη ανάπτυξη και ανώτερες αποδόσεις για όλους τους μετόχους μας», δήλωσε ο Λοβάγκλιο στην ανακοίνωση.

Η Monte Paschi είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αποσύρει τη Mediobanca από το χρηματιστήριο, προκειμένου να διευκολύνει την ενσωμάτωσή της και να επιτύχει τις σχετικές εξοικονομήσεις.

Ο τομέας καταναλωτικών πιστώσεων της Mediobanca θα ενσωματωθεί στις βασικές δραστηριότητες της Monte Paschi, ενώ οι δραστηριότητες εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και οι δραστηριότητες ιδιωτικής τραπεζικής υψηλού επιπέδου, θα μεταφερθούν σε μια νέα θυγατρική με την επωνυμία Mediobanca.

Η εν λόγω μονάδα θα περιλαμβάνει επίσης το μερίδιο 13% της Mediobanca στην Assicurazioni Generali,τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας με αγοραία αξία περίπου 56 δισ. ευρώ.

Η ενσωμάτωση της Mediobanca αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω της ταχύτερης χρήσης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους έως 2,9 δισ. ευρώ.