ISM: Η μεταποιητική παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε οριακά

Η μεταποιητική παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε οριακά για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, καθώς τα εργοστάσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των εισαγωγικών δασμών. Παράλληλα, η αύξηση των δαπανών για προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης στηρίζει ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας.

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ISM) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο δείκτης PMI αυξήθηκε ελαφρά σε 48,7 τον Αύγουστο από 48,0 τον Ιούλιο. Δείκτης κάτω από 50 υποδηλώνει συρρίκνωση της μεταποίησης, η οποία αντιπροσωπεύει το 10,2% της οικονομίας. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν PMI 49,0.

Παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία του PMI, οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, αντισταθμίζοντας εν μέρει το κόστος που προκύπτει από τους δασμούς. Οι δαπάνες για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισμό παρέμειναν ισχυρές.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η τάση των επενδύσεων σε Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχιστεί, με τα εργοστάσια να αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις που προβλέπει το φορολογικό και δαπανητικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υποδείκτης νέων παραγγελιών του ISM αυξήθηκε σε 51,4, σπάζοντας έξι μήνες συνεχούς συρρίκνωσης. Αντίθετα, ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε σε 47,8 από 51,4 τον προηγούμενο μήνα, ενώ η απασχόληση στα εργοστάσια παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Το ISM σημείωσε «επιτάχυνση της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων λόγω αβεβαιότητας στη ζήτηση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα».

Οι χρόνοι παράδοσης υλικών στα εργοστάσια επιμηκύνθηκαν τον Αύγουστο, με τον δείκτη παραδόσεων προμηθευτών να αυξάνεται σε 51,3 από 49,3 τον Ιούλιο (τιμές πάνω από 50 σημαίνουν επιβράδυνση).

Η καθυστέρηση αυτή διατήρησε υψηλά τα κόστη των πρώτων υλών, με τον δείκτη τιμών να υποχωρεί ελαφρώς σε 63,7 από 64,8, παραμένοντας σε επίπεδα που προμηνύουν περαιτέρω επιτάχυνση των τιμών των αγαθών στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι εισαγωγικοί δασμοί δεν έχουν ακόμη πλήρως μεταφραστεί σε υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι επιχειρήσεις πωλούν ακόμη εμπορεύματα που είχαν συσσωρευτεί πριν από την επιβολή τους και έχουν απορροφήσει μέρος του κόστους. Ωστόσο, τα αποθέματα μειώθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο και οι εταιρείες προειδοποιούν ότι το κόστος των δασμών τελικά θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.