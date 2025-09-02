Η δέσμευση περιουσιών για ΟΠΕΚΕΠΕ και το βάρος στην καθημερινότητα

Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λίγα 24ωρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβεί στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει τις πρώτες απαντήσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα, για μια υπόθεση, που δεν έχει μόνο πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά έχει κοστίσει δημοσκοπικά στα ποσοστά της εν μέσω θέρους, την ανάκαμψη, που κατέγραψε τους προηγούμενους μήνες.

Η δέσμευση των περιουσιών όσων εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις, αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, με τη δικαιοσύνη να καλείται πλέον να εξετάσει με τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, αν θα πρέπει να προχωρήσει σε άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα μεταξύ άλλων της εγκληματικής οργάνωσης και σύσταση συμμορίας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, από τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ότι ήδη καταλογίστηκε το ποσό των 22,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.036 ΑΦΜ, επί συνόλου 6.354 ελεγχθέντων, που εντοπίστηκε ότι εμπλέκονταν στο σκάνδαλο.

Κεντρική θέση της κυβέρνησης, από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ότι όσοι παρανόμησαν θα επιστρέψουν τα χρήματα, με τη δέσμευση των περιουσιών να δείχνει την κατεύθυνση, που οι αρχές θα κινηθούν. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου ήταν να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή το συντομότερο δυνατό, χωρίς η σκιά της να πέφτει στα όσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Άλλωστε, η πρόθεση της κυβέρνησης να μετατραπεί η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε σημείο καμπής και επανεκκίνησης για το υπόλοιπο της τετραετίας «ξεδιπλώνεται» όλο το τελευταίο διάστημα και αποτυπώνεται τόσο στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και στην επιλογή της πολύ συγκεκριμένης στόχευσης, που θα έχουν. Με την αύξηση των εισοδημάτων και τη μείωση ή αναπροσαρμογή της φορολογίας ως βασικό «όχημα», την αναζήτηση αντίδοτων για το δημογραφικό πρόβλημα και τη στεγαστική κρίση, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά θα απευθυνθεί σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών –μεσαία τάξη, νέους, οικογενειάρχες, συνταξιούχους– επιχειρώντας να διευρύνει το ακροατήριο το οποίο θα μπορεί να δει ότι επωφελείται από τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, και που σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες και εμφανίζεται επιφυλακτικό για τη συνέχεια.

Ξεκάθαρη, ταυτόχρονα, είναι η πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να στείλει το μήνυμα ότι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του επανέρχονται θέματα με άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και την τσέπη των πολιτών, που αφορούν λ.χ. στην ρύθμιση της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών ή τη βελτίωση των υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι η καλυτέρευση της καθημερινότητας αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης. Οι κινήσεις, που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, πριν την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, είναι χαρακτηριστικές. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνοντας τη μείωση των τιμών χονδρικής και προειδοποιώντας για κυβερνητική παρέμβαση σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν και οι τιμές λιανικής, για να ανακοινωθούν μόλις μία ημέρα μετά μειώσεις από 10% έως 25% στα πράσινα τιμολόγια, με την ΔΕΗ να δίνει τον τόνο.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης –ο οποίος μέσα στον Σεπτέμβριο θα καταθέσει νομοσχέδιο που θα προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με στόχο την αύξηση των ελέγχων, την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και τον έλεγχο των τιμών– προανήγγειλε νέα λίστα με εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις και παράταση μέτρων, όπως το πάγωμα των προσφορών σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωνε την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση δημόσιων σχολείων, μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ανεβάζοντας στα 400 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος, με στόχο να υλοποιηθούν έργα σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες, όταν ο πρώτος κύκλος αφορούσε 431 σχολεία.

Με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις, όπως αυτές, η κυβέρνηση προσδοκά να στείλει το μήνυμα ότι το κυβερνητικό έργο αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως και στο πεδίο της οικονομίας, η ανάπτυξη μεταφέρεται και διαχέεται στα νοικοκυριά.

Εκτός από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, την Κυριακή, οπότε αναμένεται να δώσει το στίγμα των προθέσεών του, ενόψει μιας έντονης πολιτικής περιόδου, που θα ξεκινήσει την επομένη.