ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι περιφέρειες (χάρτης)

Στην Κρήτη εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που διαπιστώθηκε ότι πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από τα 22 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν τα 17 προέρχονται από εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στη Δυτική Μακεδονία, μόλις επτά ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Ειδικότερα, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη:

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 €

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 €

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 €

Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 €

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 €

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 €

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 €

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 €

Συνολικά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €