ΗΠΑ: Στήριξη του ΥΠΟΙΚ στον Τραμπ για τις εξαμηνιαίες ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τάχθηκε την Τρίτη υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εξαμηνιαία ανακοινώσει των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε τη Δευτέρα υπέρ της κατάργησης των τριμηνιαίων επιχειρηματικών ανακοινώσεων, λέγοντας πως θα επέτρεπε στα στελέχη των εταιρειών να επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμους στόχους αντί να εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμους δείκτες.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι ο Τραμπ «συνειδητοποιεί ότι, είτε πρόκειται για το Ηνωμένο Βασίλειο είτε για τις ΗΠΑ, οι δημόσιες αγορές μας ατροφούν, και αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος για να ανακάμψουν και να μειωθούν τα έξοδα των δημόσιων εταιρειών χωρίς να βλάπτονται οι επενδυτές».

Αυτό συμβαίνει καθώς πολλές εταιρείες επιλέγουν να παραμείνουν ιδιωτικές, αντί να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, εν μέρει λόγω του αυξημένου ελέγχου και του κόστους συμμόρφωσης κάθε τρίμηνο. Ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ έχει μειωθεί από περισσότερες από 7.000 το 1996 σε λιγότερες από 4.000 το 2020.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι η κατάργηση των τριμηνιαίων εκθέσεων θα ευθυγραμμίσει τις ΗΠΑ με πολλές ξένες δικαιοδοσίες που ήδη ακολουθούν ένα σύστημα εξαμηνιαίας υποβολής εκθέσεων.

Ενώ οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Κίνα υποβάλλουν εκθέσεις κάθε τρίμηνο, οι μετοχές στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υπόκεινται σε υποβολή εκθέσεων κάθε έξι μήνες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταιρείες υποβάλλουν επίσης εκθέσεις κάθε εξάμηνο, αλλά μπορούν να εκδίδουν τριμηνιαίες εκθέσεις αν το επιθυμούν.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών συμβάλλουν στην προστασία των συμφερόντων τους, καθιστώντας τα οικονομικά των εταιρειών πιο διαφανή.

Το Συμβούλιο Θεσμικών Επενδυτών (CII), μια ομάδα που εκπροσωπεί τα συνταξιοδοτικά ταμεία που επενδύουν σε μετοχές, έχει υποδείξει ότι η έλλειψη τριμηνιαίων εκθέσεων ενδέχεται να μην προστατεύει «επαρκώς» τους επενδυτές.

Οι ξένες εταιρείες που είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος ξένων ιδιωτικών εκδοτών, όπως η Arm και η Spotify, εξαιρούνται επίσης από την υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων εκθέσεων, αλλά ορισμένες υποβάλλουν εκθέσεις σε τριμηνιαία βάση εθελοντικά.

Το CII έχει δηλώσει ότι πολλές από τις εξαιρέσεις που απολαμβάνουν οι ξένες εταιρείες στις ΗΠΑ επί του παρόντος ενδέχεται να «υπονομεύουν» την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.