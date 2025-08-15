ΗΠΑ: Σήμα κινδύνου για πτώση καταναλωτικών δαπανών παρά την αύξηση λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σταθερά τον Ιούλιο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση για αυτοίνητα και τις προωθητικές ενέργειες της Amazon.com και της Walmart. Ωστόσο, η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και οι υψηλότερες τιμές αγαθών θα μπορούσαν να περιορίσουν την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στο τρίτο τρίμηνο.

Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων τον περασμένο μήνα, σε συνδυασμό με την ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων του Ιουνίου από το Υπουργείο Εμπορίου, άμβλυνε ορισμένες ανησυχίες ότι η οικονομική δραστηριότητα είχε παρουσιάσει στασιμότητα μετά την ήπια άνοδο της απασχόλησης τους τελευταίους τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Ιούλιο, μετά από ανοδική αναθεώρηση της αύξησης 0,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο 0,5%, μετά από προηγούμενη αναφορά αύξησης 0,6% τον Ιούνιο.

Μέρος της αύξησης μπορεί να οφείλεται σε υψηλότερες τιμές λόγω δασμών και όχι σε μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων, με τις πωλήσεις να εμφανίζουν άνοδο 3,9% σε ετήσια βάση.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα ηγήθηκαν της σχεδόν ευρείας αύξησης των πωλήσεων, με τα έσοδα στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να αυξάνονται κατά 1,6% μετά από άνοδο 1,4% τον Ιούνιο. Η έντονη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία ενόψει της λήξης των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές της JP Morgan.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% μετά από άνοδο 0,9% τον Ιούνιο, με την Amazon και τη Walmart να πραγματοποιούν προωθητικές ενέργειες για να προσελκύσουν καταναλωτές, προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις, ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης για την επιστροφή στα σχολεία. Η Amazon επέκτεινε το παράθυρο εκπτώσεων σε 96 ώρες, από τις συνήθεις 48, με επιθετικές προσφορές σε κατηγορίες από ένδυση έως ηλεκτρονικά είδη.

Οι πωλήσεις σε καταστήματα ένδυσης αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ οι εισπράξεις σε καταστήματα επίπλων κατά 1,4%. Οι πωλήσεις σε καταστήματα αθλητικών ειδών, χόμπι, μουσικών οργάνων και βιβλιοπωλείων ανέκαμψαν κατά 0,8%. Αντιθέτως, οι πωλήσεις σε καταστήματα λιανικής πώλησης οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού κήπου μειώθηκαν κατά 1,0%, ενώ οι εισπράξεις σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών κατά 0,6%.

Τα νοικοκυριά μείωσαν επίσης τις δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ, με τις πωλήσεις σε χώρους εστίασης και σε πώληση ποτών να μειώνονται κατά 0,4% μετά από άνοδο 0,6% τον Ιούνιο. Οι οικονομολόγοι θεωρούν την εστίαση σε εξωτερικούς χώρους βασικό δείκτη των οικονομικών των νοικοκυριών.

Κίνδυνοι καθυστέρησης

Οι κίνδυνοι για τις καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται, καθώς τα νοικοκυριά μεσαίου και υψηλότερου εισοδήματος συνεχίζουν να αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δαπανών.

Το Ινστιτούτο Bank of America ανέφερε ότι ανάλυση των δεδομένων καταθέσεων δείχνει διεύρυνση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ νοικοκυριών χαμηλού και υψηλού εισοδήματος, ένδειξη ότι η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί για τους εργαζόμενους με χαμηλότερο εισόδημα. Παράλληλα, ενώ δεν χάνουν τις δουλειές τους, η ζήτηση για ήπια εργασία περιορίζει τις αποδοχές τους και πιθανώς μειώνει τις ώρες εργασίας.

Οι λιανικές πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, της βενζίνης, των οικοδομικών υλικών και των υπηρεσιών εστίασης αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Ιούλιο, μετά από ανοδική αναθεώρηση 0,8% τον Ιούνιο. Οι βασικές λιανικές πωλήσεις, που αντιστοιχούν περισσότερο στις καταναλωτικές δαπάνες του ΑΕΠ, είχαν προηγουμένως αναφερθεί με αύξηση 0,5% τον Ιούνιο.

Προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, οι βασικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούλιο, δείχνοντας αξιοπρεπές ξεκίνημα στο τρίτο τρίμηνο. Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ανθεκτικότητα των καταναλωτών, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών, δείχνει ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές περιμένουν επί του παρόντος μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Οι προσδοκίες για επιτάχυνση του πληθωρισμού ενισχύθηκαν από ξεχωριστή έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, που έδειξε αύξηση 0,4% στις τιμές εισαγωγών τον Ιούλιο, μετά από αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Ιούνιο. Οι τιμές εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών, εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, αυξήθηκαν κατά 0,4%, μετά από άνοδο 0,1% τον Ιούνιο.

«Δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Conrad DeQuadros, ανώτερος οικονομικός σύμβουλος στην Brean Capital.