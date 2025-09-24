ΗΠΑ: Αναδρομικά από 1η Αυγούστου δασμοί 15% στα αυτοκίνητα της ΕΕ - Οι εξαιρέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε την Τετάρτη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας ότι τα αυτοκίνητα και τα εισαγόμενα ανταλλακτικά θα υπόκεινται σε δασμό 15% από την 1η Αυγούστου.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης εξαιρέσεις για ορισμένες φαρμακευτικές ενώσεις, εξαρτήματα αεροσκαφών και άλλες εισαγωγές.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές προβλέπουν έναν αναλυτικό κατάλογο εξαιρέσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, όπως τα αεροσκάφη, τα εξαρτήματα αεροσκαφών και τα γενόσημα φάρμακα, καθώς και τα συστατικά τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα. Οι νέες ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η εφαρμογή των περισσότερων νέων δασμολογικών συντελεστών αφορά τα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποστέλλονται από την ίδια ημερομηνία. Ωστόσο, η ελάφρυνση για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά ήταν συνδεδεμένη με την έγκριση αντίστοιχης νομοθεσίας από την ΕΕ, η οποία προέβλεπε μείωση των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση Τραμπ να προσαρμόσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, μειώνοντάς τους από τον αρχικό συντελεστή 25% - επιπλέον των υφιστάμενων δασμών - στο 15%.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι ΗΠΑ τόνισαν ότι ο κατάλογος των προϊόντων μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω αλλαγές.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία προσαρμογής των δασμολογικών συντελεστών για εισαγωγές από χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες.