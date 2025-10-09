ΗΠΑ: Κυρώσεις σε κινεζικά διυλιστήρια για αγορές πετρελαίου από το Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε περίπου 100 άτομα, εταιρείες και πλοία - μεταξύ αυτών ένα ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο και ένας πετροχημικός τερματικός σταθμός - που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνέβαλαν στο εμπόριο πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων του Ιράν, ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον όμιλο Shandong Jincheng Petrochemical, που λειτουργεί ως ανεξάρτητο διυλιστήριο στην επαρχία Σαντόνγκ και φέρεται να έχει αγοράσει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου από το 2023.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στον τερματικό σταθμό Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, ο οποίος διαχειρίζεται εγκαταστάσεις στο λιμάνι Lanshan. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σταθμός έχει δεχθεί πάνω από δώδεκα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Μεταξύ των δεξαμενόπλοιων που αναφέρονται είναι τα Kongm, Big Mag και Voy, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στο Ριζάο.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το ιρανικό πετρελαϊκό δίκτυο χρηματοδοτεί τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης, καθώς και ένοπλες οργανώσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν αντιτείνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν παράλληλα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία, εάν εφαρμοστεί πλήρως, θεωρείται ότι θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την περιοχή μετά από μήνες συγκρούσεων που ενέπλεξαν χώρες όπως το Ιράν, η Υεμένη και ο Λίβανος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για τον τέταρτο γύρο κυρώσεων που στοχεύει κινεζικά διυλιστήρια τα οποία συνεχίζουν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

«Το Υπουργείο Οικονομικών περιορίζει τη ρευστότητα του Ιράν αποσυναρμολογώντας κρίσιμα στοιχεία του μηχανισμού εξαγωγής ενέργειας της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο μετά την ανακοίνωση, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει εκφράσει στήριξη στη συμφωνία εκεχειρίας και στην ανταλλαγή ομήρων, και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Ιράν.

«Θα θέλαμε να δούμε το Ιράν να ανοικοδομεί τη χώρα του, αλλά δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ, ανακοινώνοντας παράλληλα επικείμενο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις αμερικανικές κυρώσεις, το Ιράν εξακολουθεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου.

Η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), που παρακολουθεί τις ιρανικές αποστολές, ανέφερε ότι οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο έφτασαν τα 63,2 εκατομμύρια βαρέλια, αξίας περίπου 4,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων - το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Η αύξηση αποδίδεται στη δημιουργία αποθεμάτων ενόψει της πιθανής επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν στις κυρώσεις και την κινεζική εταιρεία Jiangyin Foresun Chemical Logistics, η οποία φέρεται να παραλαμβάνει ιρανικά πετροχημικά προϊόντα.