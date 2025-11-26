ΗΠΑ: Κάμψη στις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας - Κυριαρχίε το no hire, no fire

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι οι απολύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αν και η αγορά εργασίας δυσκολεύεται να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας για τους ανέργους εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000 σε 216.000, μετά από εποχική προσαρμογή, για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε μια μέρα νωρίτερα λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι λένε ότι οι επιθετικές εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις διστάζουν να απολύσουν ή να προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους, οδηγώντας σε αυτό που οι ίδιοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποκαλούν αγορά εργασίας «χωρίς προσλήψεις, χωρίς απολύσεις» (no hire, no fire).

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Amazon, εντείνουν τις απολύσεις καθώς ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ορισμένες θέσεις εργασίας. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι αυτές οι απολύσεις θα εμφανιστούν στα στοιχεία για τις αιτήσεις το επόμενο έτος, αν και στο παρελθόν οι αιτήσεις δεν αυξάνονταν πάντα παράλληλα με τις ανακοινωμένες απολύσεις.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, ένας δείκτης για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 7.000 σε 1,960 εκατομμύρια, μετά από εποχική προσαρμογή, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων. Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις κάλυψαν την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα σε νοικοκυριά για το ποσοστό ανεργίας του Νοεμβρίου.